/मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से उत्तराखंड में हरित ऊर्जा और रोजगार को नई रफ्तार

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने से भी जोड़ा गया है. योजना के तहत स्थापित परियोजनाओं से करीब 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है. खासतौर पर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है. इससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही आय के नए अवसर मिल रहे हैं. सरकार का मानना है कि स्वरोजगार के ऐसे अवसर पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पलायन की चुनौती को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं.