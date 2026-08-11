/मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से उत्तराखंड में हरित ऊर्जा और रोजगार को नई रफ्तार

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Uttarakhand News: मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में हरित ऊर्जा के साथ स्थानीय स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है. जून 2026 तक योजना के तहत 1132 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल क्षमता 2,10,420 किलोवाट यानी करीब 210 मेगावाट है. इन परियोजनाओं से 3500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के तहत 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है. योजना में स्थानीय निवासियों को 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने का अवसर मिल रहा है.
स्थानीय लोगों को मिल रहा अवसर
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराना है. योजना के तहत जून 2026 तक राज्य में 1132 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं. इनकी कुल क्षमता 2,10,420 किलोवाट यानी करीब 210 मेगावाट है. शेष परियोजनाओं पर स्थापना का काम जारी है. योजना के तहत सौर संयंत्र स्थापित करने वाले आवेदकों को एमएसएमई नीति-2023 के तहत उपलब्ध लाभ दिए जा रहे हैं. सरकार का जोर सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर है.
टिहरी जिले ने सबसे बड़ी बढ़त बनाई
जिलेवार आंकड़ों में टिहरी सबसे आगे है. जिले में 369 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी सम्मिलित क्षमता 69,050 किलोवाट है. उत्तरकाशी में 227 संयंत्रों से 43,660 किलोवाट और चंपावत में 144 संयंत्रों से 28,200 किलोवाट क्षमता स्थापित हुई है. हरिद्वार में 86 संयंत्रों की क्षमता 16,900 किलोवाट, पौड़ी में 88 संयंत्रों की 15,440 किलोवाट और चमोली में 72 संयंत्रों की 11,725 किलोवाट क्षमता है. अल्मोड़ा में 32 संयंत्रों से 5,600 किलोवाट क्षमता स्थापित की गई है. देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में भी योजना के तहत सौर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं.
3500 से अधिक लोगों को रोजगार
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे रोजगार और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने से भी जोड़ा गया है. योजना के तहत स्थापित परियोजनाओं से करीब 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है. खासतौर पर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है. इससे लोगों को अपने क्षेत्र में ही आय के नए अवसर मिल रहे हैं. सरकार का मानना है कि स्वरोजगार के ऐसे अवसर पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पलायन की चुनौती को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं.
250 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभाग को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत 250 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है. मुख्यमंत्री के अनुसार सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमिता और रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. योजना से एक ओर राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं. मौजूदा 210 मेगावाट क्षमता के बाद 250 मेगावाट के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के साथ इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के और विस्तार की संभावना है.