/उत्तराखंड में आस्था का नया रिकॉर्ड, चारधाम के साथ प्रमुख मंदिरों में भी बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

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Uttarakhand Tourism: उत्तराखंड तेजी से देश की आध्यात्मिक राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. चारधाम यात्रा के साथ राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जागेश्वर और त्रियुगीनारायण में दर्शनार्थियों की संख्या ढाई गुना तक बढ़ी है, जबकि धारी देवी, पूर्णागिरि, कैंची धाम और आदि कैलाश जैसे तीर्थों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. राज्य सरकार इसे धार्मिक पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का सकारात्मक परिणाम मान रही है.
उत्तराखंड बन रहा आस्था का बड़ा केंद्र
उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. चारधाम यात्रा के साथ-साथ प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और तीर्थस्थलों में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का लक्ष्य तय किया है. इसी दिशा में मंदिरों का विकास, सड़क और परिवहन सुविधाओं का विस्तार तथा पर्यटन सर्किट तैयार करने जैसे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं. इन प्रयासों का असर अब श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के रूप में दिखाई देने लगा है.
जागेश्वर और त्रियुगीनारायण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2026 के बीच अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में 1.74 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या करीब 68 हजार थी. इसी तरह रुद्रप्रयाग के त्रियुगीनारायण मंदिर में 3.40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक है.
धारी देवी और पूर्णागिरि में बढ़ी आस्था
श्रीनगर स्थित धारी देवी मंदिर में इस वर्ष पहली छमाही में 5.42 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2.83 लाख थी. वहीं चंपावत के पूर्णागिरि धाम में जून तक 20.91 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब डेढ़ गुना अधिक है. सरकार का कहना है कि बेहतर सुविधाओं और आसान पहुंच का लाभ तीर्थयात्रियों को मिल रहा है.
चारधाम यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान
चारधाम यात्रा भी इस वर्ष नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. यात्रा के 105 दिनों में 45.84 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं. यमुनोत्री धाम में 2 अगस्त तक 6.54 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वहीं बद्रीनाथ धाम में यात्रा के पहले 100 दिनों में 15.52 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.11 लाख अधिक हैं.
आदि कैलाश और कैंची धाम का बढ़ा आकर्षण
पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश धाम में यात्रा शुरू होने के केवल दो महीनों में 52,441 श्रद्धालु पहुंचे. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में जनवरी से जून 2026 के बीच 24.34 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें केवल जून महीने में ही 8.66 लाख से अधिक लोगों ने बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन किए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए राज्य सरकार प्राचीन मंदिरों के विकास, आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार कार्य कर रही है.