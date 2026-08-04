/उत्तराखंड में आस्था का नया रिकॉर्ड, चारधाम के साथ प्रमुख मंदिरों में भी बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश धाम में यात्रा शुरू होने के केवल दो महीनों में 52,441 श्रद्धालु पहुंचे. वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं नैनीताल के प्रसिद्ध कैंची धाम में जनवरी से जून 2026 के बीच 24.34 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें केवल जून महीने में ही 8.66 लाख से अधिक लोगों ने बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन किए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए राज्य सरकार प्राचीन मंदिरों के विकास, आधुनिक सुविधाओं और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए लगातार कार्य कर रही है.