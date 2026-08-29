/उत्तराखंड में खेलों का नया दौर! 43.50 करोड़ से क्रीड़ा विश्वविद्यालय का पहला चरण, ओलंपिक-2036 पर धामी का बड़ा फोकस

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हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शनिवार को उत्तराखंड के खेल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण पहल हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, गौलापार में उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय और मानसखण्ड खेल परिसर के प्रथम चरण के 43.50 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का भी शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर शुरू हुई यह पहल प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के सपनों को नई उड़ान देगी. सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करते हुए ‘खेलभूमि’ के रूप में पहचान दिलाना है.
अब प्रदेश में ही मिलेगी खेल शिक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश के खेल क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है. अब तक खेल शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन विश्वविद्यालय शुरू होने के बाद प्रदेश में ही उच्च स्तरीय खेल शिक्षा, आधुनिक प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की नई पीढ़ी तैयार करने का प्रमुख केंद्र बन सकता है. मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति को खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बताया.
छात्रवृत्ति से प्रतिभाओं को सहारा
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से खेल छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रवृत्ति सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उभरती खेल प्रतिभाओं के सपनों को आगे बढ़ाने का माध्यम है. इस योजना में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को मासिक खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है. वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति के साथ खेल उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है. खिलाड़ियों के लिए खेल चोट और आकस्मिक परिस्थितियों में बीमा तथा आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया गया है.
खिलाड़ियों को नौकरी का भी रास्ता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, बेहतर प्रशिक्षण और स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन किया गया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवायोजन की व्यवस्था की गई है. इसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है. 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी विभिन्न विभागों में सेवायोजित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक परेशानी या संसाधनों की कमी किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के सपने में बाधा न बने.
पहाड़ की प्रतिभा को मिलेगा मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी का सही दिशा में उपयोग करने में खेल महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं. राज्य में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत किया जा रहा है. लोहाघाट में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हो रहा है. उत्तराखंड खेल नीति-2026 का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा. ‘एक जनपद-एक खेल’ योजना के जरिए जिलों की विशिष्ट खेल पहचान विकसित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर है. इसके अलावा विभिन्न खेल विधाओं के लिए 23 नई हाईटेक खेल अकादमियां स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है.
2027 और 2036 पर नजर
राज्य सरकार ने आने वाले बड़े खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतने और ओलंपिक-2036 में उत्तराखंड के खिलाड़ियों की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया जा रहा है. खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. इसी उद्देश्य से ‘मौली एआई एप्लीकेशन’ विकसित किया गया है, जिसके जरिए उदीयमान खिलाड़ियों की फिटनेस का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मैदान में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ उतरने का आह्वान किया.
खेल पुरस्कारों से बढ़ा खिलाड़ियों का सम्मान
राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया. वर्ष 2024 के लिए एथलेटिक्स की अंकिता को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और एथलेटिक्स के लोकेश चौधरी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया. वर्ष 2025 के लिए शूटिंग के अभिनव देशवाल को खेल रत्न, क्याकिंग एंड कैनोइंग के मुकेश शर्मा को द्रोणाचार्य और बॉक्सिंग के मुकेश चन्द्र बेलवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला. दिव्यांग श्रेणी में शूटिंग के शौर्य सैनी को हिमालय रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए.