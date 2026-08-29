/उत्तराखंड में खेलों का नया दौर! 43.50 करोड़ से क्रीड़ा विश्वविद्यालय का पहला चरण, ओलंपिक-2036 पर धामी का बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, बेहतर प्रशिक्षण और स्थानीय एवं पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन किया गया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवायोजन की व्यवस्था की गई है. इसके तहत अब तक 29 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है. 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी विभिन्न विभागों में सेवायोजित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आर्थिक परेशानी या संसाधनों की कमी किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के सपने में बाधा न बने.