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उत्तराखंड में खेलों का नया दौर! 43.50 करोड़ से क्रीड़ा विश्वविद्यालय का पहला चरण, ओलंपिक-2036 पर धामी का बड़ा फोकस

राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय और मानसखण्ड खेल परिसर के प्रथम चरण के 43.50 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और विश्वविद्यालय के पहले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 29, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:54 PM IST
उत्तराखंड में खेलों का नया दौर! 43.50 करोड़ से क्रीड़ा विश्वविद्यालय का पहला चरण, ओलंपिक-2036 पर धामी का बड़ा फोकस

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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