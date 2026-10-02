/उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को CM धामी ने किया नमन, बोले- उनके बलिदान से बना राज्य

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.
संघर्ष और बलिदान को किया याद
मुख्यमंत्री ने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से ही अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका. उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.
परिवारों के सम्मान की बात
धामी ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों और शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखंड की कल्पना की थी, उसे समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. उन्होंने कहा कि राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.
कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य आंदोलन के शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए उनके योगदान को स्मरण किया.