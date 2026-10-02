/उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को CM धामी ने किया नमन, बोले- उनके बलिदान से बना राज्य

मुख्यमंत्री ने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की वजह से ही अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका. उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.