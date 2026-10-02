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उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को CM धामी ने किया नमन, बोले- उनके बलिदान से बना राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:31 PM IST
उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को CM धामी ने किया नमन, बोले- उनके बलिदान से बना राज्य

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