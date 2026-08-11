/मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को दिया भरोसा, सुझावों से बनेगी उत्तराखंड की नई नीतियों की दिशा

राज्य चुनें
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें सरकारी नीतियों और कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही. कार्यक्रम में प्रदेश के 2828 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल और ‘मेरे सपनों का उत्तराखण्ड: एक विकसित राज्य हेतु मेरा दृष्टिकोण’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता की शुरुआत की गई. प्रतियोगिता के 140 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और अन्य आवश्यक शुल्क का खर्च राज्य सरकार उठाएगी.
युवा सोच से बनेगी नीति दिशा
मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए खेलों को बढ़ावा देने, सप्ताह में चार दिन खेल पीरियड कराने, विद्यालयों में उपलब्ध अवसरों का विस्तार करने और उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने जैसे सुझाव दिए. छात्रों ने उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने तथा विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की बात भी रखी. मुख्यमंत्री ने इन सुझावों को स्वयं नोट किया और अधिकारियों को इनके आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सोच और सुझाव केवल संवाद तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत के अनुसार इन्हें सरकार की नीतियों में भी शामिल किया जाएगा.
पढ़ाई के साथ संस्कार जरूरी
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के छात्र ही भविष्य में उत्तराखंड और देश का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि सफलता के लिए केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विषयों की सही समझ, संस्कार और अनुशासन भी जरूरी हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई को बोझ मानने के बजाय अपने भविष्य को बेहतर बनाने का माध्यम समझना चाहिए. उन्होंने युवाओं से अपने लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयास करने और चुनौतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता केवल स्वयं आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में भी है.
AI के साथ विवेक भी जरूरी
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भी सावधान किया. उन्होंने कहा कि AI उपयोगी और ज्ञानवर्धक तकनीक है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सोचने और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. विद्यार्थियों को किसी विषय पर सबसे पहले अपने विवेक, बुद्धि और सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके बाद गुरुजनों के मार्गदर्शन और अनुभव से सीख लेते हुए जरूरत पड़ने पर AI की सहायता लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी सहयोगी होनी चाहिए, हमारी सोच और सीखने की क्षमता का विकल्प नहीं. मुख्यमंत्री ने पढ़ाई के साथ खेलों को भी जरूरी बताते हुए राज्य की मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उल्लेख किया.
युवाओं के लिए संवाद खुला रहेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में नेतृत्व की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए. उनके अनुसार लीडर वही है जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करता है और समाज के प्रति संवेदनशील रहता है. उन्होंने युवाओं से संकल्प लेकर लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याओं, सुझावों और विचारों के लिए संवाद का रास्ता हमेशा खुला रहेगा. सरकार युवाओं की बात सुनने और उनके विचारों पर गंभीरता से काम करने के लिए तैयार है. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही.