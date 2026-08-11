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मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को दिया भरोसा, सुझावों से बनेगी उत्तराखंड की नई नीतियों की दिशा

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में प्रदेश के छात्रों से संवाद करते हुए उनके सुझावों को सरकार की नीतियों और कार्ययोजनाओं में शामिल करने का भरोसा दिया. कार्यक्रम में 2828 स्कूलों के तीन लाख से अधिक विद्यार्थियों ने वर्चुअल भागीदारी की और खेल, उच्च शिक्षा, पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सुझाव दिए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 11, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:57 PM IST
मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को दिया भरोसा, सुझावों से बनेगी उत्तराखंड की नई नीतियों की दिशा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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