/मुख्यमंत्री धामी ने छात्रों को दिया भरोसा, सुझावों से बनेगी उत्तराखंड की नई नीतियों की दिशा

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भी सावधान किया. उन्होंने कहा कि AI उपयोगी और ज्ञानवर्धक तकनीक है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सोचने और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. विद्यार्थियों को किसी विषय पर सबसे पहले अपने विवेक, बुद्धि और सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके बाद गुरुजनों के मार्गदर्शन और अनुभव से सीख लेते हुए जरूरत पड़ने पर AI की सहायता लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी सहयोगी होनी चाहिए, हमारी सोच और सीखने की क्षमता का विकल्प नहीं. मुख्यमंत्री ने पढ़ाई के साथ खेलों को भी जरूरी बताते हुए राज्य की मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उल्लेख किया.