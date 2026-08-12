/ताइक्वांडो खिलाड़ी के ‘डेढ़ लाख’ वाले मामले में आया ट्विस्ट, सामने आई पूरी कहानी

सामने रखे गए तथ्यों के मुताबिक इस मामले का संबंध किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने से नहीं था. न ही यह किसी सरकारी चयन प्रक्रिया का मामला था. छात्रा निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण ले रही थी और उसी संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई थी. संवाद कार्यक्रम के दौरान कम समय में छात्रा अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख सकी, जिससे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी. ऐसे में अधूरी जानकारी के आधार पर इसे रिश्वत मांगने के मामले के तौर पर पेश करना तथ्यों के अनुरूप नहीं बताया गया है.