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ताइक्वांडो खिलाड़ी के ‘डेढ़ लाख’ वाले मामले में आया ट्विस्ट, सामने आई पूरी कहानी

Uttarakhand: ताइक्वांडो खिलाड़ी से जुड़े मामले में सामने आए तथ्यों के अनुसार छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता का विषय रखा था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 12, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:34 PM IST
ताइक्वांडो खिलाड़ी के ‘डेढ़ लाख’ वाले मामले में आया ट्विस्ट, सामने आई पूरी कहानी

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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