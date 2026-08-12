/ताइक्वांडो खिलाड़ी के ‘डेढ़ लाख’ वाले मामले में आया ट्विस्ट, सामने आई पूरी कहानी

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Uttarakhand Sports: युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान CNI गर्ल्स स्कूल में अध्ययनरत एक छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने ताइक्वांडो की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से जुड़ी आर्थिक जरूरत का विषय रखा था. छात्रा के अनुसार प्रतियोगिता में जाने के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी थी. इस मामले को बाद में कुछ लोगों द्वारा अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद अब पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सामने रखे गए हैं.
तथ्यों के अनुसार छात्रा Taekwondo Council of India नाम की एक निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी. इसी संस्था के जरिए उसका एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए यात्रा सहित कुल खर्च करीब 3.70 लाख रुपये बताया गया था. यानी छात्रा के सामने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए एक बड़ी राशि की व्यवस्था करने की चुनौती थी.
निजी संस्था ने वहन करने की बात कही
मामले के अनुसार संबंधित निजी संस्था ने छात्रा को आर्थिक सहयोग देने की बात कही थी. संस्था की ओर से करीब 1.70 लाख रुपये स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया गया था. इसके बाद बची हुई लगभग 1.50 से 1.60 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था प्रतिभागी को करनी थी. इसी आर्थिक जरूरत का विषय छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान रखा था. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला निजी संस्था के माध्यम से आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के खर्च से संबंधित था.
सरकारी अधिकारी पर आरोप का आधार नहीं
सामने रखे गए तथ्यों के मुताबिक इस मामले का संबंध किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने से नहीं था. न ही यह किसी सरकारी चयन प्रक्रिया का मामला था. छात्रा निजी संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण ले रही थी और उसी संस्था के जरिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई थी. संवाद कार्यक्रम के दौरान कम समय में छात्रा अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख सकी, जिससे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी. ऐसे में अधूरी जानकारी के आधार पर इसे रिश्वत मांगने के मामले के तौर पर पेश करना तथ्यों के अनुरूप नहीं बताया गया है.
राजनीतिक इस्तेमाल से बचने की अपील
छात्रा की चिंता और उसकी खेल प्रतिभा का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ ही पूरे मामले को सही तथ्यों और संदर्भ के साथ सामने रखना भी जरूरी है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने के मामले से जोड़ना उचित नहीं है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच छात्रा के वास्तविक मुद्दे और उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा प्रभावित नहीं होनी चाहिए. पूरे प्रकरण को तथ्यों के आधार पर समझना और भ्रामक प्रचार से बचना ही उचित होगा.