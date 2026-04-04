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उत्तराखंड में रफ्तार का कहर, हाईवे बना मौत का मैदान, बेजुबानों की दर्दनाक मौत ने झकझोरा दिल

Vikasnagar road accident: विकासनगर में देर रात एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया. नेशनल हाईवे पर बेकाबू रफ्तार ने कहर बरपाया और मटक माजरी वाई-पॉइंट पर एक अज्ञात वाहन ने चार बेगुनाह भैंसों को बेरहमी से रौंद डाला.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:47 AM IST
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Vikasnagar road accident
Vikasnagar road accident

विकासनगर/मोo मुजम्मिल: उत्तराखंड के  विकासनगर के कुल्हाल क्षेत्र में देर रात नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां पर  मटक माजरी वाई-पॉइंट पर एक अज्ञात वाहन ने पशुपालक की चार भैंसों को रोंध डाला. इस दर्दनाक हादसे में एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य पशु गंभीर रूप से घायल हुए है. गंभीर रूप से घायल इन पशुओं के बचने की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है. 

मौके पर मौजूद सबूत वाहन की बेकाबू रफ्तार की गवाही दे रहे हैं. घटनास्थल से तकरीबन 50 मीटर दूरी तक तेज ब्रेक लगने के कारण टायरो के काले गहरे निशान सड़क पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी तेज ब्रेक लगाने के बावजूद भी बेकाबू रफ्तार में इस वाहन को चला रहा ड्राइवर वाहन पर काबू नहीं रख पाया और इन पशुओं को रोंधता हुआ आगे निकल गयाय. 

ये खौफनाक हादसा उस वक्त हुआ जब गुर्जरों के डेरे से अचानक सड़क पर आई भैंसे किसी बड़े अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई. मौके पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वे दिल दहला देने वाली हैं. पशुपालक शमशेर के मुताबिक, एक भैंस ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य भैंसें गंभीर रूप से चोटिल हैं, जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगी.

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​चालक ने 50 मीटर दूर से ही ब्रेक मारने की कोशिश की थी, लेकिन रफ़्तार इतनी बेकाबू थी कि वह इन बेजुबानों को कुचलते हुए आगे निकल गया. ये निशान प्रशासन की मुस्तैदी और हाईवे पर सुरक्षा नियमों की पोल खोल रहे हैं.

विकासनगर में चेकिंग अभियान चलाया
विकासनगर कोतवाली पुलिस ने भी देर रात क्षेत्र के सभी अहम चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया.चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे 75 वाहनों के विरुद्ध मोटर अधिनियम में चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया. इसके अलावा शराब पीकर वाहन चला रहे 3 दोपहिया वाहन को मौके पर ही सीज किया गया. 

पुलिस ने देर रात अनावश्यक घूम रहे 18 संदिग्ध लोगों के खिलाफ 81 पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही को भी अंजाम दिया. पुलिस ने देर रात सभी होटल, ढाबा व अन्य प्रतिष्ठान के मालिकों को निर्धारित समय के बाद खुला ना रहने की हिदायत दी है. 

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