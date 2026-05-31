उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट: केदारनाथ यात्रा रुकी, जानें कब मिलेगी राहत

Uttarakhand Weather Forecast: देश के कई हिस्सों के साथ-साथ उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों के लिए भारी बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है. विशेष रूप से रुद्रप्रयाग जिले में मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है, जहां देर रात से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है.

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केदारनाथ यात्रा पर लगा अस्थायी ब्रेक

खराब मौसम के कारण केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बढ़ रहे तीर्थयात्रियों को नजदीकी होल्डिंग स्थलों या सुरक्षित स्थानों पर रोकने के आदेश दिए हैं. पौड़ी पुलिस द्वारा भी केदारनाथ की ओर जाने वाले यात्रियों को एहतियातन आगे बढ़ने से रोका जा रहा है. सभी सेक्टर अधिकारियों और पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, किसी भी यात्री को आगे जाने की अनुमति न दी जाए और लगातार निगरानी रखी जाए.

कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

देहरादून-अशरोरी सहित कई क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) और 40-50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट है. 1 जून को पर्वतीय जिलों में तीव्र बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान मैदानी इलाकों में भी 40-50 किमी/घंटे की गति से अंधड़ चलने की संभावना है. वहीं, 2 जून से 4 जून के बीच पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली चमकने और 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, 5 जून से आसमान मुख्य रूप से साफ होने और तापमान बढ़ने की उम्मीद है.

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प्रशासन की अपील और आपातकालीन हेल्पलाइन

प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. किसी भी प्रकार की आपदा, मार्ग अवरोध या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) के हेल्पलाइन नंबरों 8958757335, 8218326386 या 112 पर सूचना देने के निर्देश जारी किए गए हैं. सभी संबंधित विभाग और रेस्क्यू टीमें सतर्क हैं.

एक तरफ जहां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है, तो वहीं हरिद्वार, जसपुर और रुड़की जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान अब भी 35 डिग्री डिग्री के पार बना हुआ है. जसपुर में रविवार को सबसे ज्यादा 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.