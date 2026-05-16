उत्तराखंड का मौसम बना दो रंगों वाला; पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बढ़ी तपिश!

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का बिल्कुल अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है. एक तरफ देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी के चलते मैदानों में गर्मी का असर तेज हो गया है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडक लौट आई है.

इन पहाड़ी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कई स्थानों पर बिजली चमकने और मौसम अचानक बदलने की भी संभावना जताई गई है.

इसके साथ ही 4500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और हल्की बर्फबारी होने के आसार हैं. बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब और ऊंचाई वाले ट्रैकिंग रूट्स पर जाने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी जिलों में कई जगहों पर तेज आंधी चल सकती है. हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है. इसके कारण पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और पहाड़ी रास्तों पर दिक्कतें बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में बढ़ी गर्मी

बाकी पर्वतीय जिलों में भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. दूसरी ओर मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और बढ़ सकती है.

रविवार को भी खराब रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में मौसम बिगड़ा रह सकता है. देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

22 मई तक कैसा रहेगा मौसम?

18 और 19 मई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि 20 से 22 मई के बीच एक बार फिर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और गरज-चमक का दौर लौट सकता है. वहीं मैदानी क्षेत्रों में अगले चार से पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके

16 मई को उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो इनमें रुड़की, काशीपुर, नानकमत्ता, सितारगंज, गदरपुर, रुड़की और जसपुर में दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा तापमान 41 डिग्री उधमसिंह नगर के जसपुर में दर्ज किया गया.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.