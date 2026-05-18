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48 घंटे और सताएगी गर्मी! देहरादून समेत उत्तराखंड में तापमान बढ़ने का अलर्ट, जानें कब से होगी मानसूनी बारिश

Uttarakhand Kal Ka Mausam: उत्तराखंड में गर्मी का असर अब पहाड़ से लेकर मैदान तक साफ दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. साथ ही प्रदेश में मानसून की एंट्री कब से इसकी भी जानकारी दे दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 18, 2026, 08:48 PM IST
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उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में तेज धूप और बढ़ती तपिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. उल्टा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्म हवाओं और उमस का असर और ज्यादा महसूस होगा.

पहाड़ भी तपे, मैदान में बरसी आग!
देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में दोपहर के समय तेज धूप लोगों को झुलसा रही है. वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस बार मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म बना हुआ है. सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है. 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है. इसी वजह से अगले दो दिनों तक बारिश या बर्फबारी की संभावना बेहद कम है. साफ मौसम और लगातार धूप के कारण तापमान में और इजाफा हो सकता है.

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20 मई के बाद बदल सकता है मौसम
20 मई के बाद मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है. उच्च हिमालयी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. इससे तापमान में कुछ गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. 

विशेषज्ञों के अनुसार पर्वतीय इलाकों में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं. हालांकि इसका असर सीमित क्षेत्रों तक ही रहने की संभावना है. 

बढ़ते तापमान से वनाग्नि का खतरा
प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है. मौसम विभाग ने फॉरेस्ट विभाग को पहले ही सतर्क रहने की सलाह दी है. तापमान बढ़ने और सूखे मौसम के कारण वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती हैं. 

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके
उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो सोमवार उधमसिंह नगर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री, जसपुर और रुड़की में 43 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि राजधानी धूप और बादलों की आंख-मिचौली के बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया. 

विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. वहीं, जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है.

मानसून को लेकर भी आया बड़ा अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार इस बार उत्तराखंड में मानसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक दे सकता है. अगर परिस्थितियां सामान्य रहीं तो जून के आखिरी सप्ताह से प्रदेश में अच्छी बारिश की शुरुआत हो सकती है. 

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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