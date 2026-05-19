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उत्तराखंड में आग उगल रहा आसमान! रुड़की, जसपुर में पारा 44 के पार; चार दिन हीट वेव का रेड अलर्ट

Uttarakhand Kal Ka Mausam: देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक सूरज आग बरसा रहा है. आइये जानते हैं बुधवार 20 मई से आने वाले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है.  

|Last Updated: May 19, 2026, 08:56 PM IST
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उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक प्रचंड गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 22 मई तक तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं. 

हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर में 40 डिग्री पार 
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 20 से 22 मई के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है. वहीं देहरादून, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में पारा 35 से 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण मैदानी इलाकों में दोपहर के समय जनजीवन प्रभावित हो रहा है. 

पहाड़ी जिलों में भी बढ़ी तपिश
टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली जैसे पर्वतीय जिलों में भी इस बार गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है. इन क्षेत्रों में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. आमतौर पर ठंडे रहने वाले इलाकों में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है. 

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सड़कों पर पसरा सन्नाटा
प्रदेश में सुबह और शाम के समय ही लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है, जबकि दोपहर में सड़कें लगभग सूनी पड़ जा रही हैं. गर्म हवाओं और तेज धूप के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं. पिछले 24 घंटों में हरिद्वार के रुड़की और जसपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उधमसिंहनगर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

प्रशासन अलर्ट मोड पर
हीट वेव के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष एडवाइजरी जारी की है. राज्य के सभी आपदा नियंत्रण कक्षों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने को कहा गया है।

अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ORS, IV फ्लूइड्स, बर्फ और जरूरी दवाइयों का पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है. 

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

ये भी पढ़ें : पश्चिमी यूपी में आग उगल रहा आसमान! गाजियाबाद में हीट वेव का डबल अटैक; जानिए कब मिलेगी राहत

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