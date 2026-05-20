उत्तराखंड में मौसम का बड़ा उलटफेर! पहाड़ों में ओले-बिजली का कहर, मैदानों में 40 पार गर्मी ने बढ़ाई टेंशन

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम ने दो अलग-अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. पहाड़ी जिलों में जहां बादल, बारिश और ओलावृष्टि लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वहीं मैदानी इलाकों में तेज धूप और लू जैसे हालात लोगों को बेहाल कर रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया है.

पहाड़ों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

गुरुवार 21 मई को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पहाड़ी मार्गों पर सफर करना जोखिम भरा हो सकता है.

मंगलवार को चमोली के जोशीमठ और पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में अचानक मौसम बदला.बारिश के साथ ओले गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन किसानों और यात्रियों की चिंता भी बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरीकुंड-सोनप्रयाग मार्ग पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी

रुद्रप्रयाग जिले में तेज बारिश के कारण गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच सड़क पर भारी मलबा आ गया, जिससे केदारनाथ यात्रा कुछ समय के लिए प्रभावित रही. प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया.

हालांकि देर रात पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर मार्ग को दोबारा खोल दिया. प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव दलों की तैनाती जारी रखी है.

चारधाम में ठंडक, मौसम बना चुनौती

केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है. हालांकि बीच-बीच में बदलते मौसम और तेज हवाओं के चलते यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मैदानी जिलों में हीटवेव जैसे हालात

देहरादून और हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. राजधानी देहरादून में बुधवार को तेज धूप के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो उधमसिंह नगर, रुड़की और जसपुर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है. जसपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 22 मई तक हीटवेव जैसी स्थिति को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.