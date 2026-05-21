उत्तराखंड में गर्मी का ‘रेड अलर्ट’! अगले 48 घंटे बेहद भारी, मैदानों में 42 पार तापमान से बढ़ी बेचैनी

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में गर्मी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है. मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीट वेव चलने की संभावना जताई है. देहरादून-मोखमपुर मौसम केंद्र के अनुसार तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में राहत के आसार बेहद कम हैं. गुरुवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री रहा. मौसम विभाग का कहना है कि मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग ने हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों में गर्मी और लू का असर बढ़ने की चेतावनी जारी की है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर के मुताबिक अगले दो दिनों तक मौसम बेहद गर्म रहेगा. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया है ताकि लू और डिहाइड्रेशन से प्रभावित मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके.

उत्तराखंड में सबसे ज्यादा गर्मी कहां

मौसम विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में उधमसिंह नगर का जसपुर 45 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे गर्म जगह माना गया. वहीं उधमसिंह नगर, रुड़की और देहरादून में भी तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच बना रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

22 और 23 मई को बदल सकता है मौसम का मिजाज

मौसम विभाग की सात दिन की भविष्यवाणी के अनुसार 22 और 23 मई को कुछ इलाकों में आंधी, गरज-चमक और धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है. इन दिनों 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि इसके बावजूद गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 24 मई के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान फिर तेजी से बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें : गाजियाबाद में सूरज उगलेगा आग! 44 डिग्री के साथ हीटवेव का डबल अटैक, जानिए कब मिलेगी राहत

डॉक्टरों की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. झा ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. यदि जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े या छाते से ढकें और चेहरे को सूती कपड़े या मास्क से सुरक्षित रखें. डॉक्टरों ने शरीर में पानी की कमी न होने देने, अधिक से अधिक पानी पीने और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दी है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.