Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3228635
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी, मैदानों में 44°C की झुलसाती गर्मी

Uttarakhand Kal Ka Mausam: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. उत्तरकाशी,  चमोली और बागेश्वर जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का अलर्ट है तो देहरादून, उधमसिंहनगर और रुड़की जैसे मैदानी इलाकों में तापमान 44 के पार जाने को तैयार है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 25, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तराखंड कल का मौसम
उत्तराखंड कल का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राज्य के पर्वतीय इलाकों में जहां बारिश, तेज हवाओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के संकेत मिले हैं, वहीं मैदानी जिलों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए पहाड़ और मैदान- दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किया है.

ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार
देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा कई पर्वतीय क्षेत्रों में तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

मैदान इलाकों में गर्मी ने किया बेहाल
दूसरी तरफ मैदानी उत्तराखंड तपती गर्मी से बेहाल है. देहरादून में तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड छू रहा है. इससे पहले साल 2019 में भी राजधानी का तापमान इसी स्तर तक पहुंचा था. सोमवार को काशीपुर और जसपुर प्रदेश के सबसे गर्म इलाके रहे, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रुड़की में 43 और उधमसिंह नगर में 39 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ों में भी गर्म की असर
पहाड़ों में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है. औली और चकराता जैसे ठंडे माने जाने वाले पर्यटन स्थलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया.

मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीटवेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है. लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है.

आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम 
आने वाले दिनों की बात करें तो 26 और 27 मई को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और गर्जन के आसार बने रहेंगे. वहीं 28 मई को इन जिलों में मौसम और सक्रिय हो सकता है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. राज्य के बाकी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

ये भी पढ़ें : बस 48 घंटे और ...गाजियाबाद समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

TAGS

Uttarakhand Weather Alert

Trending news

Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के लिए जारी किया खास संदेश, बताया क्यों किया एकांतवास?
Ghaziabad weather news
बस 48 घंटे और ...गाजियाबाद में बदलेगा मौसम! तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट
Aazam Khan
रामपुर जेल में क्या हुई बात? आजम-अब्दुल्ला से मिलकर चुपचाप रवाना हुईं तंजीम फातिमा
Muzaffarnagar news
'आ जाओ सब सो गए...' प्रेमिका के घर आधी रात पहुंचा आशिक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा
Congress Imran Masood
गाय, मुसलमान और महंगाई...मौजूदा हालात पर बिफरे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
ajag gajab news
4 बच्चों की मां को हुआ 14 साल के बच्चे से प्यार, थाने पहुंची 'बेवफाई' की कहानी!
Hapur News
हापुड़ में 18 लाख की अवैध शराब...पुलिस ने जाल बिछाकर दो तस्करों को किया गिरफ्तार
UP panchayat election
UP में पहली बार सरकार का बड़ा फैसला, कार्यकाल खत्म होने पर प्रधान ही प्रशासक होंगे
Moradabad news
कुर्बानी पर भी गर्मी का प्रहार! तेज बुखार से तप रहे बकरीद वाले बकरे, पढ़िए रिपोर्ट
Ghaziabad News
यूपी के इस जिले को मिलेगी जाम से राहत, बनेगा 120 करोड़ रुपये में नया फ्लाईओवर