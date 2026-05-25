उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी, मैदानों में 44°C की झुलसाती गर्मी

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. राज्य के पर्वतीय इलाकों में जहां बारिश, तेज हवाओं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के संकेत मिले हैं, वहीं मैदानी जिलों में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए पहाड़ और मैदान- दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अलर्ट जारी किया है.

ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बारिश के आसार

देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है. इसके अलावा कई पर्वतीय क्षेत्रों में तेज गर्जना, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

मैदान इलाकों में गर्मी ने किया बेहाल

दूसरी तरफ मैदानी उत्तराखंड तपती गर्मी से बेहाल है. देहरादून में तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड छू रहा है. इससे पहले साल 2019 में भी राजधानी का तापमान इसी स्तर तक पहुंचा था. सोमवार को काशीपुर और जसपुर प्रदेश के सबसे गर्म इलाके रहे, जहां पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं रुड़की में 43 और उधमसिंह नगर में 39 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.

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पहाड़ों में भी गर्म की असर

पहाड़ों में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है. औली और चकराता जैसे ठंडे माने जाने वाले पर्यटन स्थलों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीटवेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है. लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है.

आने वाले दिनों में उत्तराखंड का मौसम

आने वाले दिनों की बात करें तो 26 और 27 मई को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और गर्जन के आसार बने रहेंगे. वहीं 28 मई को इन जिलों में मौसम और सक्रिय हो सकता है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. राज्य के बाकी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

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Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.