पहाड़ों में बारिश-ओलावृष्टि, मैदानों में 41°C तक आग उगलेगी गर्मी! 7 दिन उत्तराखंड का मौसम बेहद खतरनाक

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम ने दो अलग-अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं. एक तरफ देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो दिन राज्य के मैदानी हिस्सों में हीटवेव का असर बना रहेगा, जबकि 28 मई के बाद मौसम अचानक करवट ले सकता है.

देहरादून और आसपास के इलाकों का मौसम

देहरादून और आसपास के इलाकों में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 26 और 27 मई को मैदानी क्षेत्रों और उनसे सटे पहाड़ी इलाकों में लू चल सकती है. लोगों को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच घरों में रहने और लगातार पानी पीने की सलाह दी गई है.

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो रुड़की और जसपुर मंगलवार को भी सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किये गये. जसपुर और रुड़की में अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं देहरादून लू की चपेट में हैं. हालांकि 28 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के संकेत दे रहा है, जिससे तापमान में गिरावट की उम्मीद है.

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ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट

वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय जिलों में मौसम राहत लेकर आने वाला है. 28 मई से कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग ने 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है.

29 मई से खतरनाक होगा मौसम!

29 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है. पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज झोंकेदार हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है.

विशेषज्ञों की सलाह

स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. किसानों को भी फसलों और कटे हुए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तेज हवाएं और बारिश नुकसान पहुंचा सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों के कारण उत्तराखंड में यह तेजी से बदलता मौसम देखने को मिल रहा है. आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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