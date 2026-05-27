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उत्तराखंड के मौसम में भारी उलटफेर, देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट; रुड़की अब 44 के पार

Uttarakhand Kal Ka Mausam: 28 मई से उत्तर भारत में एक्टिव हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड में दिखाई देगा. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार पहाड़ों में बारिश के साथ ओले तो वहीं मैदानी इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 27, 2026, 05:48 PM IST
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उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मौसम बड़ा करवट लेने जा रहा है. मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी जिलों तक तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम राहत भरा हो सकता है. मौसम विज्ञान केंद्र ने 28 और 29 मई को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसे देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

उत्तरकाशी समेत ऊंचे इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. खराब मौसम को देखते हुए लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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29 मई को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
29 मई को भी मौसम का मिजाज उग्र बना रह सकता है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है. इनमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा. इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का खतरा भी बना रहेगा.

30 मई से फिर सामान्य होगा मौसम
इसके अलावा 30 और 31 मई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है. कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है.

संभावित खराब मौसम को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें.

ये भी पढ़ें: कल से आग नहीं आसमान से बरसेगी 'राहत', तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश; गाजियाबाद समेत कई जिलों के लिए डबल अलर्ट

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके
वहीं प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो बुधवार 27 मई को रुड़की में अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि जसपुर में 43 और देहरादून में 39 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. हालांकि देहरादून में 28 मई से आंधी और बारिश के अलर्ट के चलते गर्मी से राहत के आसार हैं लेकिन जसपुर और रुड़की में मौसम सामान्य रहेगा और झुलसाती गर्मी लोगों को परेशान करेगी.
 
Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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