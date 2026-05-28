गर्मी से तप रहे उत्तराखंड को राहत! 70 Kmph की आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट, 4 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम

Uttarakhand Kal Ka Mausam: गर्मी से तप रहे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जल्द ही राहत के आसार हैं. मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के अनुसार देहरादून और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिन बारिश का अलर्ट है. इस दौरान तूफानी रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.
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Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मौसम बड़ा करवट लेने जा रहा है. देहरादून समेत मैदानी जिलों में तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास पहुंचने के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों के लिए बारिश, तेज आंधी, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय होने से राज्यभर में मौसम तेजी से बदलने वाला है.
देहरादून का मौसम
देहरादून में गुरुवार को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है. शहर में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अगले 24 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने के आसार हैं.
ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 29 मई के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं बाकी जिलों में भी गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
29 मई को मौसम और ज्यादा उग्र हो सकता है. देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है.
30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट
30 और 31 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. जून की शुरुआत तक मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहने की संभावना है.
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प्रशासन की लोगों की सलाह
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा आकाशीय बिजली के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है. चारधाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.