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उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक! 8 जून तक बारिश, आंधी और बर्फबारी का अलर्ट, इन जिलों में रहें सतर्क

Uttarakhand Kal Ka Mausam: उत्तराखंड में जून की शुरूआत के साथ ही एक बार फिर मौसम के डबल अटैक की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में आंधी और बर्फबारी का अलर्ट रहेगा, तो वहीं मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 02, 2026, 06:28 PM IST
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उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में जून की शुरुआत के साथ मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में 8 जून तक बारिश, तेज हवाओं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है. बदलते मौसम को देखते हुए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बूंदाबांदी के आसार
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. वहीं 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की संभावना है. दूसरी ओर मैदानी जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है.

3 जून को इन जिलों में येलो अलर्ट
3 जून को देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

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4 और 5 जून को भी बना रहेगा असर
मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 जून को भी पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. 4400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. वहीं मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

6 जून को फिर चेतावनी
6 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

ये भी पढ़ें : आंधी-बारिश और तेज हवाएं... मेरठ-गाजियाबाद में 3 जून से फिर मौसम का यू-टर्न, IMD का ताजा अलर्ट जारी

8 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 7 और 8 जून को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा. खासकर पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. हालांकि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत फिलहाल नहीं हैं.

प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो उधमसिंहनगर का जसपुर, हरिद्वार क्षेत्र का रुड़की फिर सबसे गर्म दर्ज हुआ है. मंगलवार को रुड़की और जसपुर दोनों में ही अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सबसे ठंडे इलाकों की बात करें तो अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहने का अनुमान है. 

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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