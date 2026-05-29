नौतपा के बीच बदला उत्तराखंड का मौसम, कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, रुड़की अब भी सबसे गर्म

Uttarakhand Weather Forecast: देर रात हुई बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक ने लोगों को तपिश से बड़ी राहत दी है. देहरादून समेत कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया, हालांकि कई इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इन इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और देहरादून जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं.

देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम

देहरादून, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में गुरुवार देर रात आंधी-तूफान और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. शहर में करीब 4.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 35.5 डिग्री पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से लुढ़ककर 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम में ठंडक बढ़ने के बावजूद दिन में उमस और तेज धूप लोगों को परेशान करती रही.

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31 मई तक मौसम का घमासान

आईआईटी रुड़की के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के अनुसार हरिद्वार जनपद में 30 और 31 मई को भी आंधी-तूफान, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. मौसम विभाग ने इन दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग का अनुमान है कि मई के आखिरी दिनों तक मौसम इसी तरह बदला हुआ रह सकता है, जबकि जून की शुरुआत में हालात सामान्य होने की उम्मीद है.

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले स्थानों पर न रुकने और बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके

प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में देहरादून, हरिद्वार, जसपुर और रुड़की में सबसे ज्यादा तापमान रुड़की में 38 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जसपुर में 37 डिग्री और देहरादून में 36 डिग्री दर्ज किया गया.

Disclaimer : लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.