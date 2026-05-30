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उत्तराखंड का मौसम 5 दिन रहेगा 'एक्शन मोड' में, देहरादून में झमाझम बारिश; पहाड़ों पर ओलों का अलर्ट!

Uttarakhand Kal Ka Mausam: मैदान से लेकर पहाड़ों तक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है. IMD के ताजा अलर्ट के मुताबिक उत्तराखंड का मौसम अगले 5 दिन 'एक्शन मोड' में रहने वाला है. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 30, 2026, 08:19 PM IST
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उत्तराखंड का मौसम
उत्तराखंड का मौसम

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम ने अचानक ऐसा यू-टर्न लिया है कि पिछले कई दिनों से तपिश झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है. राजधानी देहरादून में शनिवार को हुई तेज बारिश ने गर्मी का असर काफी हद तक कम कर दिया. बादलों की गड़गड़ाहट, ठंडी हवाओं और बारिश ने पूरे शहर का मौसम सुहावना बना दिया, हालांकि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार थमने जैसी परेशानियां भी सामने आईं. 

उत्तराखंड 31 मई का मौसम
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून में 31 मई को गरज-चमक, तेज बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. अगले कुछ दिनों तक भी बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है. 1 और 2 जून को पहाड़ी जिलों में बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. 

मैदानी इलाकों में भी बदला मौसम
राज्य के मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और धूलभरी हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं. कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबरें भी सामने आईं. मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मैदानों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 

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पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट
पहाड़ों में मौसम और ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है. चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. कई ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है. नैन ताल में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने पर्यटकों को राहत दी है और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है. 

ये भी पढ़ें : अगले तीन घंटे सावधान! गाजियाबाद और आसपास के इलाके में 90 KM की रफ्तार से आंधी-तूफान का अलर्ट

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यह बदलाव देखने को मिल रहा है. देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कई जिलों में बिजली गिरने और तेज गर्जना की चेतावनी भी जारी की गई है. 

उत्तराखंड के सबसे गर्म इलाके
जसपुर, काशीपुर, नानकमत्ता और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में तापमान अब भी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले मैदानों में न रुकने और बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. आने वाले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए राहत और सतर्कता दोनों लेकर आने वाले हैं. 

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.

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