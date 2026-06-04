उत्तराखंड पर मौसम का डबल अटैक! बारिश, ओलावृष्टि और 60 किमी की रफ्तार वाली हवाओं का अलर्ट

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भीषण गर्मी के बीच अब राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान का दौर शुरू होने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 जून को विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम काफी सक्रिय रहेगा.

पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट: भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी के मुताबिक देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है. इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जबकि झोंकों में इनकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

5 जून को कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 जून को भी राहत मिलने की संभावना कम है. देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के तीव्र दौर और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में तेज आंधी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए विशेष चेतावनी

चारधाम यात्रा मार्गों सहित कई पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन, पत्थर गिरने और मार्ग बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने यात्रियों से मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है. नदियों और बरसाती नालों के किनारे रहने वाले लोगों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

किसानों की बढ़ी चिंता

तेज बारिश और ओलावृष्टि का असर खेती पर भी पड़ सकता है. बागवानी और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है. मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है.

तापमान में राहत, लेकिन खतरा बरकरार

बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि राज्य में मौसम का अस्थिर दौर अभी जारी रहने वाला है. गुरुवार को जसपुर 41 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि अल्मोड़ा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा.

मौसम विभाग का कहना है कि 6 जून तक गरज-चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी सभी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता का दावा या पुष्टि ज़ी यूपी/यूके नहीं करता.