उत्तराखंड में बारिश से मुश्किलें बढ़ीं, भूस्खलन से चारधाम यात्रा प्रभावित, कई जिलों में अलर्ट

Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश ने सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. चमोली जिले में बारिश शुरू होते ही बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आने लगी हैं. पीपलकोटी के पास भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बदरीनाथ हाईवे बाधित हो गया. सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया

भूस्खलन के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. बदरीनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों को सेमलडाला मैदान में रोका गया है. एनएचआईडीसीएल की टीमें और मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने के काम में जुटी हैं. अधिकारियों का कहना है कि मार्ग को जल्द से जल्द सुचारु करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

केदारनाथ यात्रा पर भी असर

चमोली के साथ-साथ रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश जारी है. खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है. सुरक्षा कारणों से श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों और सुरक्षित होल्डिंग क्षेत्रों में रोका गया है. जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी यात्री को आगे न भेजा जाए. यात्रियों के भोजन, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

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प्रशासन अलर्ट, मौसम पर लगातार नजर

राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों ने लोगों और यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की ताजा जानकारी लेने की अपील की है. लगातार बारिश के चलते संवेदनशील क्षेत्रों में और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है.

6 से 11 जून तक कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 6 जून को उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. 7 जून को पहाड़ी जिलों में छिटपुट बारिश का अनुमान है, जबकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में मौसम शुष्क रह सकता है. 8 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है. वहीं 11 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं, जबकि मैदानी जिलों में मौसम सामान्य बना रह सकता है.

वहीं प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो शुक्रवार को सबसे ज्यादा तापमान रुड़की और जसपुर में 39 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं देहरादून में ऑरेंज अलर्ट के बीच अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा. इसके अलावा न्यूनतम तापमान में अलमोड़ा में 15 और उत्तरकाशी में 17 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

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