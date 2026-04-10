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Uttarakhand Weather: वीकेंड से पहले उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धूप, जानिए वेदर अपडेट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम काफी बदलता नजर आ रहा है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धूप देखने को मिल रही है.  आज मौसम अपडेट के अनुसार उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:58 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 10 April 2026: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में इन दिनों हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है जबकि मैदानी इलाकों में धूप निकल रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 10 अप्रैल को राज्य में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.  10 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी के बीच तापमान गिर सकता है. आज मौसम अपडेट के अनुसार उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है. आज केवल उत्तराखंड के पांच सीमांत जिलों में बारिश का दौर रहने वाला है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने का दायरा भी कम हो गया है.

उत्तराखंड के 8 जिलों में मौसम साफ और सुहावना
मौसम विभाग के मुताबिक आज केवल उत्तराखंड के पांच सीमांत जिलों में बारिश का दौर रहने वाला है, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी होने का दायरा भी कम हो गया है. उत्तराखंड के 8 जिलों में मौसम साफ और सुहाना रहने वाला है. आने वाले कल के मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कल 11 अप्रैल शनिवार यानी वीकेंड के पहले दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा. कल इन्हीं पांच सीमांत जिलों उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक मौसम मिला-जुला रहेगा. 

पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.

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कल कैसा था देहरादून का मौसम
राजधानी देहरादून में गुरुवार को तेज धूप खिली, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली. दिन में धूप के बावजूद ठंडी हवाएं चलने से लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ.

तापमान में उतार-चढ़ाव
देहरादून में अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  पंतनगर में अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा.नई टिहरी में अधिकतम 8.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.  इससे मैदानी इलाकों में गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी.

केदारनाथ धाम में भारी बर्फ
केदारनाथ धाम क्षेत्र में लगातार बर्फबारी के कारण 4 से 5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। इससे हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन की टीम हेलीपैड, रुद्र पॉइंट और संगम सेतु तक बर्फ हटाने में जुटी हुई है। मशीनों और मैनपावर की मदद से यात्रा मार्ग को व्यवस्थित किया जा रहा है. 

आने वाले दिनों का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 15 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम का ऐसा ही रुख बना रहेगा.  पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.

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