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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के चमोली समेत पांच जिलों में बारिश का अलर्ट, केदारनाथ में जमी बर्फ, जानिए वेदर अपडेट!

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में रविवार को कहीं-कहीं हल्की बारिश और 3800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के संभावना है.  वहीं, अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा.  इसकी वजह से मैदानी इलाकों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्‍तरी हो सकती है. जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:57 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 12 April 2026: उत्तराखंड के लोगों को अभी सर्द मौसम का एहसास होता रहेगा.  मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 4 दिनों तक नया कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा, जिसके असर से ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी.  खासकर, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फ गिरने का अलर्ट है. 

उत्तराखंड का आज का मौसम
देहरादून क्षेत्र की भारतीय मौसम विभाग (IMD) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल हल्का कोहरा और आंशिक बादल छाए हुए हैं. तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, हालांकि दिन और रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है. पहाड़ी जिलों में आज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल है. आईएमडी के मुताबिक, इन जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 3800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार
राज्य के मैदानी इलाकों जैसे देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में आज आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज-चमक वाले बादल बनने की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में दिन के समय धूप भी निकल सकती है, लेकिन बीच-बीच में बादल और हल्की फुहारें मौसम को बदलते रहेंगे.

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जान लीजिए देहरादून के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान करीब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है यानि रात के समय मौसम परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे ठंडक बढ़ेगी.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से आंशिक रूप से बादलयुक्त और शुष्क रहेगा. हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी रह सकती है. मैदानी इलाकों में धूप और हल्की धुंध का मिश्रित असर देखने को मिलेगा.

प्रमुख शहरों का तापमान
देहरादून में अधिकतम 30.6 डिग्री सेल्सियस , न्यूनतम 13.9 डिग्री सेल्सियस, उधम सिंह नगर: अधिकतम 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस और मुक्तेश्वर में अधिकतम 21.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

 

पश्चिमी विक्षोभ कमजोर
पिछले कई दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर हो गया है, जिससे कई दिनों से जारी बारिश, ओलावृष्टि और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी धीरे-धीरे थमने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अब प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली है. 12 अप्रैल को जहां पांच सीमांत जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हलचल हो सकती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर भी तल्ख होने वाले हैं.  दो दिनों से खिल रही तेज धूप ने एक बार फिर गर्मी का एहसास कराया. दिन के समय तेज गर्मी और सुबह-शाम हल्की गुलाबी ठंड हो रही है.

सावधानी बरतने की सलाह
मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है, जिससे दिन के समय गर्मी का असर बढ़ेगा, जबकि रातें अभी भी थोड़ी ठंडी बनी रहेंगी. प्रशासन ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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