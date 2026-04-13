Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, 13 अप्रैल को चमोली समेत इन जिलों में बारिश का अलर्ट!

Uttarakhand Weather Update 13 April 2026: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. चिलचिलाती धूप के बीच पहाड़ों में बादलों ने डेरा डालना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) ने 13 अप्रैल के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड के मौसम पर पड़ रहा है.

गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इसके बाद 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा लेकिन 16 से 18 अप्रैल के बीच एक बार फिर बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 13 अप्रैल को ऊंचाई वाले इलाके में मध्यम बारिश और तेज हवा की चेतावनी है. उत्तराखंड के जिन जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई है वो हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल,चंपावत, बागेश्वर,अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है. बारिश की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है.

इन 8 जिलों में बारिश

पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ठंड अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 13 अप्रैल को उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम बिगड़ा रहेगा. खास तौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है.

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मैदानी इलाकों में चलेगी धूल भरी आंधी

मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (उत्तराखंड से सटे इलाके) में 12 से 14 अप्रैल के बीच 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलेंगी. इससे धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जो आम जनजीवन और फसलों को प्रभावित कर सकती है.

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि हो सकती है, जिससे दिन के समय गर्मी का असर बढ़ेगा, जबकि रातें अभी भी थोड़ी ठंडी बनी रहेंगी. प्रशासन ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. चारधाम यात्रा की तैयारियों और पर्यटन के सीजन को देखते हुए, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा प्लान करें. ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक होने वाली बारिश और बर्फबारी से तापमान गिर सकता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें.

16 अप्रैल से बदल सकता मौसम

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा. इसके साथ ही 14 और 15 अप्रैल को भी मौसम साफ रहेगा. मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. आने वाली 16 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है. इसके बाद ठंड का दौर शुरू हो सकता है.