उत्तराखंड का बदला मिजाज, दो दिन धूप के बाद फिर टूटेगा बारिश-बर्फबारी का कहर, चारधाम यात्रा पर मंडराया खतरा!

Uttarakhand Weather: देवभूमि में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 14-15 अप्रैल तक राज्य में धूप खिली रहेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी. लेकिन इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है और ठंड व बारिश की वापसी देखने को मिलेगी.

कैसा रहेगा पिछले 24 घंटों का मौसम

पिछले 24 घंटों में देवभूमि के मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया गया है. मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है, जिससे दिन में धूप तेज महसूस हो रही है. आने वाले दिनों में धूप और गर्मी बढ़ने के साथ लोगों को अधिक तापमान और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है.

16 अप्रैल बर्फबारी का अलर्ट

16 अप्रैल से उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मौसम खराब हो सकता है. कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे स्थानीय जनजीवन और यात्रा योजनाओं पर असर पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 3800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है. इससे ऊंचाई वाले धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर फिर से बर्फ की मोटी परत जम सकती है. इस बदलाव से जहां ठंड बढ़ेगी, वहीं सड़क और पैदल मार्गों पर आवाजाही भी मुश्किल हो सकती है और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ जाएंगी.

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चारधाम यात्रा पर मंडराया खतरा!

चारधाम यात्रा के मद्देनजर यह मौसम बदलाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. 19 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है और उसी समय बारिश-बर्फबारी का अनुमान है. केदारनाथ और यमुनोत्री जैसे धामों में पहले से ही बर्फ जमी है, जिससे रास्तों की सफाई और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए कठिन कार्य बन गया है.

मैदानी इलाकों में मौसम का रुख इसके उलट रहेगा. हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर जैसे क्षेत्रों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा, हालांकि रातें अपेक्षाकृत सुहावनी बनी रहेंगी जिससे कुछ राहत भी मिलेगी. राजधानी देहरादून में मौसम अधिकतर साफ रहने का अनुमान है और अधिकतम तापमान लगभग 32°C तक पहुंच सकता है. दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी जबकि रात में तापमान करीब 17°C रहने से मौसम संतुलित बना रहेगा. हालांकि 17 अप्रैल को बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है. बर्फबारी और बारिश के कारण फिसलन बढ़ सकती है, जिससे यात्रा मार्गों पर खतरा हो सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें और सुरक्षित यात्रा के लिए सभी आवश्यक सावधानियां अपनाएं.