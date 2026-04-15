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उत्तराखंड में मौसम का बड़ा पलटवार, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर, चारधाम यात्रा पर मंडराया अलर्ट!

Uttarakhand Weather:  उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दे दिए हैं. जहां मैदानी इलाकों में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों पर ठंड और बर्फबारी लौटने की तैयारी में है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा उत्तराखंड में आने वाले दिनों का मौसम?

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:46 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Uttarakhand Weather Today: देवभूमि  में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने वाला है. मैदानी इलाकों में जहां अप्रैल में भीषण गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से ठंड लौटने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बादल, बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, जिससे पूरा राज्य प्रभावित हो सकता है.

कैसा रहेगा आज का मौसम
देवभूमि में मौसम 15 अप्रैल को धूप खिली रहेगी, मैदानी क्षेत्रों में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, वहीं मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, जिसके कारण दिन में धूप तेज महसूस होगी. मैदानी इलाकों जैसे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्मी का असर फिलहाल बना रहेगा. 

कैसा रहेगा कल का मौसम
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा. इस सिस्टम के कारण उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बादल छाए रहेंगे. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है.

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कैसा रहेगा 17 अप्रैल का मौसम
मौसम विभाग ने 17 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. इस दिन राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी और भारी बारिश होने की संभावना है. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

18 अप्रैल का मौसम
18 अप्रैल तक मौसम का यह बदला हुआ मिजाज जारी रहने की संभावना है, जिसमें रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जा सकती है. कई जगहों पर दिन का मौसम सुहावना हो सकता है, लेकिन यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

चारधाम यात्रा पर मंडराया अलर्ट!
चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच यह मौसम बदलाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से पहले ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. अगर भारी बर्फबारी होती है तो पैदल मार्गों की सफाई और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जिससे केदारनाथ और यमुनोत्री जैसे मार्गों पर कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. पहले से मौजूद बर्फ की मोटी परत के कारण नई बर्फबारी यात्रा को और भी मुश्किल बना सकती है. प्रशासन को लगातार निगरानी और राहत कार्यों की जरूरत होगी.

पर्यटन के लिहाज से यह मौसम बदलाव मिश्रित प्रभाव लेकर आया है. जहां बर्फबारी और ठंडी हवाएं पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ा रही हैं, वहीं प्रशासन और यात्रियों के लिए सतर्कता जरूरी है. नैनीताल, मसूरी और अल्मोड़ा जैसे हिल स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, इसलिए यात्रियों को मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करनी चाहिए.

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