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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में फिर बदलने वाला है मौसम, पहाड़ों में बारिश और 4000 मीटर पर भारी बर्फबारी की चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में आज से एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. पहाड़ी जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 17 से 21 अप्रैल तक कई जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है. जानिए अगले  कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 07:54 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 16 April 2026: उत्तराखंड में मौसम आज से एक बार फिर बदलने वाला है. अगले कुछ दिनों में अगर आप पहाड़ों की सैर करने या फिर चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मौसम का मिजाज जानना जरूरी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र के मुताबिक, 16 अप्रैल से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार यानी 16 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसका सीधा असर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में दिखेगा. यहां 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना रहेगा. जिन जिलों में आज बारिश होगी, उनमें नैनताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तर काशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली शामिल है.

इन पांच जिलों में यलो अलर्ट
17 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली कड़कने की उम्मीद है. मौसम विभाग का कहना है कि 17 से 21 अप्रैल के बीच बारिश का दायरा बढ़ जाएगा. जिसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले भी शामिल है. 17 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने खास तौर पर अलर्ट जारी किया है. इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की उम्मीद है. 

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श्रद्धालुओं को सलाह
खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. आने वाले 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, केदारनाथ और बदरीनाथ में जमी बर्फ को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां जरूर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर सुबह-शाम कड़ाके की ठंड बनी हुई है.

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यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा के लिये हिमालय का सीना चीर बनी नई राह! घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन

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