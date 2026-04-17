Uttarakhand Weather: केदारनाथ-बद्रीनाथ में स्नोफॉल, तो देहरादून में बढ़ेगा तापमान, जानिए उत्तराखंड में कैसा रहेगा तापमान?

Uttarakhand Weather Update 17 April 2026: उत्तराखंड में मौसम की दोहरी मार दिख रही है. जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में चटख धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है, वहीं ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज राज्य के पांच जिलों में मौसम बदलने वाला है.

पांच जिलों में बदलेगा मौसम

जिन जिलों में मौसम बदलने वाला है, उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल है. अभी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ है और चटक धूप खिली है, लेकिन भू-मध्य सागर से उठे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से रात से ही बादलों ने डेरा डाल दिया है. वहीं, मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए लोग पंखे और कूलर का सहारा लेने लगे हैं, जबकि पहाड़ों में सुबह और रात की ठंड अभी बनी हुई है.

बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है, जिससे तपिश और बढ़ जाएगी. इसी बीच उत्तराखंड के पांच जनपदों में गर्जना के साथ हल्की बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक, 17 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों के साथ-साथ रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है. खास तौर से 3800 से 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

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पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट

17 से 19 अप्रैल तक मौसम विभाग ने इन पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ चल सकती है. देहरादून जैसे शहरी इलाकों में आसमान साफ रहेगा और तापमान 34°C के पार पहुंच सकता है, जिससे दिन में लू जैसे हालात महसूस हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अप्रैल के महीने में ही इस साल केदारनाथ में पांच बार बर्फबारी हो चुकी है.

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