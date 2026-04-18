Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3182824
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का 'डबल अटैक': मैदानों में गर्मी का टॉर्चर, तो पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का 'येलो अलर्ट'!

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर गुलाटी मार दी है, जहां देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे मैदानी इलाकों में तेज धूप और भीषण गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है. वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uttarakhand Weather
Uttarakhand Weather

Uttarakhand Weather Update 18 April 2026: उत्तराखंड में इन दिनों दो अलग-अलग तरह का मौसम देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड के मैदानी इलाके गर्मी की चपेट में हैं तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत पांच पहाड़ी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में पहाड़ों पर मौसम पलट सकता है. पहाड़ों में सुबह और रात की ठिठुरन अभी भी बरकरार है, जो आने वाले 48 घंटों में और बढ़ सकती है. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को खराब मौसम और तेज आंधी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

 पहाड़ों पर बादलों का डेरा
वर्तमान में भले ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह की शुरुआत साफ आसमान और चटक धूप के साथ हो रही है, लेकिन भू-मध्य सागर से उठे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शाम होते ही पहाड़ों पर बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया है. 

इन 5 जिलों में येलो अलर्ट
18 और 19 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है. खासकर 3800 से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां शामिल हैं, वहां हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है.  चारधाम की तैयारियों में जुटे प्रशासन और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, एक तरफ बारिश की संभावना है, तो दूसरी तरफ विभाग ने यह भी साफ किया है कि मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लू जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य असर पर्वतीय जनपदों में अधिक दिखेगा, जिससे वहां बारिश और बर्फबारी होगी. 

मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप
मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. देहरादून में अधिकतम तापमान 36°C और हरिद्वार व हल्द्वानी में पारा 38°C के पार जाने की संभावना है. हालांकि, कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने से हल्की राहत मिल सकती है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
 
यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा के लिये हिमालय का सीना चीर बनी नई राह! घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन

TAGS

uttarakhand weather updateAaj ka mausamIMDuttarakhand rain alertUttarakhand Snowfall Alert

Trending news

up breaking news
UP Breaking News Live: आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे CM योगी,दोहरी नागरिकता विवाद में फंसे राहुल गांधी; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Gorakhpur News
गर्मी से राहत की चाह ने मौत के मुंह में डाला! राप्ती नदी में नहाते 3 युवक डूबे
up govt news
UP में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू, नोएडा प्रकरण के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला
Allahabad High Court
पूर्व DGP प्रशांत कुमार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट से नोटिस जारी
UP Political News
दलित हक बनाम मुस्लिम आरक्षण : MLC लालजी निर्मल ने अखिलेश यादव की खोली पोल
​​ UP news
योगी सरकार तैयार कर रही 'साइबर सिंघम' की फौज, 75 जिलों में तैनात होंगे 500 एक्सपर्ट
hamirpur news
पोल्ट्री फार्म में आग से आई ग्रामीणों की मौज, 4000 मुर्गे घंटे भर में हो गए साफ
prayagraj news
तंजील अहमद हत्याकांड में नया मोड़, हाईकोर्ट की लार्जर बेंच करेगी अंतिम सुनवाई
cm yogi news
बंगाल में फिर गरजेंगे योगी, 3 जिलों में मैराथन चुनावी अभियान से BJP को देंगे नई धार
Sonbhadra News
'हादसा' नहीं, बेटे के खून का बदला… ट्रक के पहियों तले छुपी साजिश का खौफनाक सच