Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का 'डबल अटैक': मैदानों में गर्मी का टॉर्चर, तो पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी का 'येलो अलर्ट'!

Uttarakhand Weather Update 18 April 2026: उत्तराखंड में इन दिनों दो अलग-अलग तरह का मौसम देखने को मिल रहा है. उत्तराखंड के मैदानी इलाके गर्मी की चपेट में हैं तो वहीं ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने आज के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत पांच पहाड़ी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 48 घंटों में पहाड़ों पर मौसम पलट सकता है. पहाड़ों में सुबह और रात की ठिठुरन अभी भी बरकरार है, जो आने वाले 48 घंटों में और बढ़ सकती है. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को खराब मौसम और तेज आंधी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है.

पहाड़ों पर बादलों का डेरा

वर्तमान में भले ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह की शुरुआत साफ आसमान और चटक धूप के साथ हो रही है, लेकिन भू-मध्य सागर से उठे एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण शाम होते ही पहाड़ों पर बादलों का डेरा जमना शुरू हो गया है.

इन 5 जिलों में येलो अलर्ट

18 और 19 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ आ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है. खासकर 3800 से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां शामिल हैं, वहां हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है. चारधाम की तैयारियों में जुटे प्रशासन और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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हालांकि, एक तरफ बारिश की संभावना है, तो दूसरी तरफ विभाग ने यह भी साफ किया है कि मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में लू जैसे हालात पैदा हो सकते हैं. पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य असर पर्वतीय जनपदों में अधिक दिखेगा, जिससे वहां बारिश और बर्फबारी होगी.

मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप

मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. देहरादून में अधिकतम तापमान 36°C और हरिद्वार व हल्द्वानी में पारा 38°C के पार जाने की संभावना है. हालांकि, कहीं-कहीं आंशिक बादल छाए रहने से हल्की राहत मिल सकती है.

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