Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश! मैदानों में 40°C के पार जाएगा पारा,IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

Uttarakhand Weather Update 19 April 2026: अप्रैल के महीने में ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है, जहां एक ओर मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. धूप और बादलों की आंखमिचौली के बीच तापमान लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. वहीं मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर पूर्वानुमान किया गया है, जिसके अनुसार, कल जहां मौसम सक्रीय था, वैसा ही मौसम आज यानि 19 अप्रैल के दिन रहने वाला है.

गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाओं (हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा तक) के साथ तूफान आने की संभावना है.

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कुछ जिलों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यलो अलर्ट जारी किया है.

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कब बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो कल यानि 20 अप्रैल से मौसम में सुधार के संकेत हैं और अगले कुछ दिनों तक किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, आज और कल उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मौसम थोड़ा अस्थिर रहेगा. हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सावधानी ही सबसे बेहतर उपाय है.

जानिए तापमान का हाल

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कल अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में सामान्य से काफी अधिक रहा. न्यूनतम तापमान मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में सामान्य से कम से अधिक रहा है. पंतनगर में अधिकतम तापमान 36.6°C दर्ज किया गया और मुक्तेश्वर (नैनीताल) में न्यूनतम तापमान 12.0°C दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-3°C की वृद्धि होने की संभावना है.

मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से न जाएं और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोग और पर्यटक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें.

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