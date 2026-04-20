Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3185194
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

Uttarakhand Weather: तपने लगे तराई के मैदान! देहरादून से हरिद्वार तक पारा हाई, चारधाम जाने वाले यात्री जरूर पढ़ें IMD का अलर्ट

Uttarakhand Today Weather: अप्रैल के महीने में ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है, जहां एक ओर मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Uttarakhand Weather
Uttarakhand Weather

Uttarakhand Weather Update 20 April 2026: उत्तराखंड में इस समय मौसम ने दोहरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, एक ओर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में धूप और बादलों के बीच उमस भरी स्थिति बनी हुई है. देवभूमि में आज 20 अप्रैल को कहीं-कहीं हल्की बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. जानें आज का वेदर अपडेट

हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड में आज ऊंचाई वाले जिलों( उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़) में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है.  यह बारिश पहाड़ी इलाकों में तापमान को कुछ हद तक कम कर सकती है और लोगों को राहत दे सकती है. वहीं मैदानी जिलों जैसे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में मौसम शुष्क और साफ़ रहने की उम्मीद है. चारधाम यात्रा मार्ग पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

मैदानी इलाकों में अभी नहीं मिलेगी राहत
उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है.   राजधानी देहरादून में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो सामान्य से अधिक है और लोगों को झुलसा रहा है. उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे हालात काफी कठिन हो गए हैं. मौसम विभाग का साफ कहना है कि जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी का सामना करना पड़ेगा

Add Zee News as a Preferred Source

पहाड़ी क्षेत्रों में भी राहत नहीं
पहाड़ी इलाकों में भले ही तापमान मैदानी क्षेत्रों से कम हो, लेकिन यहां भी स्थिति आसान नहीं है। आंशिक बादलों और धूप के बीच लगातार बदलाव के कारण उमस भरी गर्मी बनी हुई है। लोग यहां भी दिनभर असहज मौसम का सामना कर रहे हैं.

बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी
उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में नर-नारायण और नीलकंठ पर्वतों पर हुई ताजा बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है. बद्री विशाल के कपाट खुलने से ठीक पहले पहाड़ों पर बदलता यह मिजाज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया है.

जानिए अन्य प्रमुख स्थानों का तापमान
देहरादून और आसपास के इलाकों में रविवार को सुबह से ही चटख धूप देखने को मिली, हालांकि बीच-बीच में आंशिक बादल भी छाए रहे.  दोपहर के समय तेज धूप ने गर्मी को और बढ़ा दिया. यहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 4 और 3 डिग्री ज है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने लोगों को उमस और गर्मी दोनों से परेशान किया. रविवार को उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर में अधिकतम 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि नई टिहरी में अधिकतम 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!
 
यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा के लिये हिमालय का सीना चीर बनी नई राह! घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन

TAGS

uttarakhand weather updateAaj ka mausamIMDuttarakhand rain alertUttarakhand Snowfall Alert

Trending news

IPS PPS transfer
यूपी में एक साथ 44 पुलिस अफसरों का तबादला, सीएम योगी का बड़ा फैसला, देखें लिस्ट
Muzaffarnagar news
15 साल की नौकरी का 'इनाम' जबरन धर्मांतरण! हिंदू युवक को जबरन नमाज पढ़ाया
Moradabad news
सपा सांसद रुचि वीरा का विवादित बयान, भीमराव अंबेडकर की राम से तुलना पर बढ़ा विवाद
Ravi Kishan
विपक्ष चाहता है महिलाएं सिर्फ चूल्हा-चौका करें... रवि किशन का सपा-कांग्रेस पर हमला
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में आग बरसाता आसमान! अप्रैल में ही 47°C पार,जानिए कैसा रहेगा सोमवार का हाल
Farrukhabad fire News
फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकांड, एक दर्जन से अधिक घर खाक, कई मवेशी जिंदा जले
Saloni Nagar
कौन हैं यूपी पुलिस की गोल्डन गर्ल सलोनी नागर? दादरी की बेटी ने किया कमाल!
Azamgarh news
अलंकार के बाद SDM राजकुमार विवादों में...जय भीम के नारे लगाने का वीडियो वायरल
cm yogi
द्रौपदी के चीरहरण जैसा था विपक्ष का आचरण...महिला आरक्षण पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ
Mau News
आत्महत्या या कुछ और? होटल में प्रेमी संग ठहरी शादीशुदा महिला ने लगाई फांसी