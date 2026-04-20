Uttarakhand Weather: तपने लगे तराई के मैदान! देहरादून से हरिद्वार तक पारा हाई, चारधाम जाने वाले यात्री जरूर पढ़ें IMD का अलर्ट

Uttarakhand Weather Update 20 April 2026: उत्तराखंड में इस समय मौसम ने दोहरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, एक ओर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है, तो दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों में धूप और बादलों के बीच उमस भरी स्थिति बनी हुई है. देवभूमि में आज 20 अप्रैल को कहीं-कहीं हल्की बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है. जानें आज का वेदर अपडेट

हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड में आज ऊंचाई वाले जिलों( उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़) में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है. यह बारिश पहाड़ी इलाकों में तापमान को कुछ हद तक कम कर सकती है और लोगों को राहत दे सकती है. वहीं मैदानी जिलों जैसे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में मौसम शुष्क और साफ़ रहने की उम्मीद है. चारधाम यात्रा मार्ग पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मैदानी इलाकों में अभी नहीं मिलेगी राहत

उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है. राजधानी देहरादून में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो सामान्य से अधिक है और लोगों को झुलसा रहा है. उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जिससे हालात काफी कठिन हो गए हैं. मौसम विभाग का साफ कहना है कि जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और गर्मी का सामना करना पड़ेगा

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पहाड़ी क्षेत्रों में भी राहत नहीं

पहाड़ी इलाकों में भले ही तापमान मैदानी क्षेत्रों से कम हो, लेकिन यहां भी स्थिति आसान नहीं है। आंशिक बादलों और धूप के बीच लगातार बदलाव के कारण उमस भरी गर्मी बनी हुई है। लोग यहां भी दिनभर असहज मौसम का सामना कर रहे हैं.

बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी

उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में नर-नारायण और नीलकंठ पर्वतों पर हुई ताजा बर्फबारी ने कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है. बद्री विशाल के कपाट खुलने से ठीक पहले पहाड़ों पर बदलता यह मिजाज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और नैनीताल समेत 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी किया है.

जानिए अन्य प्रमुख स्थानों का तापमान

देहरादून और आसपास के इलाकों में रविवार को सुबह से ही चटख धूप देखने को मिली, हालांकि बीच-बीच में आंशिक बादल भी छाए रहे. दोपहर के समय तेज धूप ने गर्मी को और बढ़ा दिया. यहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 4 और 3 डिग्री ज है। मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने लोगों को उमस और गर्मी दोनों से परेशान किया. रविवार को उधम सिंह नगर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस, मुक्तेश्वर में अधिकतम 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि नई टिहरी में अधिकतम 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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