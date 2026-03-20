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Uttarakhandबर्फबारी और बारिश से फिर ठिठुरा उत्तराखंड: केदारनाथ-बद्रीनाथ में जमी सफेद चादर, मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी

बर्फबारी और बारिश से फिर ठिठुरा उत्तराखंड: केदारनाथ-बद्रीनाथ में जमी सफेद चादर, मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एकदम से बदला हुआ है.. मौसम विभाग के मुताबिक  देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश-बर्फबारी के अलावा तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जानिए आज के लिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट... 

 

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:04 AM IST
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Uttarakhand Weather
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Uttarakhand Weather Update 20 March 2026: उत्तराखंड में मौसम फिर करवट ले चुका है.  प्रदेश में इन दिनों कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है.  प्रदेश के 6 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज भी मौसम खराब बना रहेगा. आईएमडी ने इन जिलों में तेज बारिश, आंधी और तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.  वहीं मैदानी इलाकों में भी तेज बारिश और आंधी-तूफान के आसार हैं.  प्रदेश के अन्य जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज यानी 20 मार्च को रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई गई है.  चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई.  सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में बारिश और बादलों की आवाजाही जारी है.

राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी 
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है. मार्च के महीने में यह दूसरी बार है जब उत्तराखंड की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी खासी बर्फ गिरी है. बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा पिथौरागढ़, मुनस्यारी, औली, हरसिल जैसे इलाकों में भी गुरुवार सुबह बर्फबारी हुई. इसकी वजह से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है.  

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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आज 20 मार्च को राज्य के सभी जिलों में मौसम खराब रहेगा. पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, बर्फबारी और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. जबकि, 20 मार्च को भी मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है. 

देहरादून के मौसम का हाल
गुरुवार को देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली चलती रही.  दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। देर रात तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा, जिससे तापमान में गिरावट आई. 19 मार्च को भी ऐसा ही मौसम था.

लौटी ठंड, निकल गए फिर से गर्म कपड़े
लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है.  लोगों ने पैक किए हुए गर्म कपड़े फिर से बाहर निकाल लिए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि उत्तराखंड में 25 मार्च तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। यानी आने वाले दिनों में भी बारिश, आंधी और ठंड का असर जारी रहेगा।

तापमान में गिरावट दर्ज
गुरुवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 28.5 और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस
पंतनगर का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस
मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 19.9 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस
नई टिहरी का अधिकतम तापमान 18.0 और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

सावधानी बरतने की अपील
मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की गी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी रखें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. 

 

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