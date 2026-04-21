उत्तराखंड में कुदरत के दो रंग: पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और ठंड, तो मैदानों में 40 डिग्री पार हुआ पारा; IMD का यलो अलर्ट

Uttarakhand Weather Update 21 April 2026: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर मौसम का मिजाज नर्म है. पिछले 3 दिन में आंधी-बारिश की गतिविधियों के कारण तापमान में कमी आई, लेकिन बात करें मैदानी हिस्सों की तो यहां पर लगातार पारा चढ़ रहा है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. उत्तराखंड में 21 अप्रैल को मौसम ने करवट ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं. जानें आज का वेदर अपडेट

बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटे के दौरान कुछ हिस्सों चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, टिहरी, रूद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट है. हालांकि, मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, 24 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके बाद बारिश की गतिविधियां देवभूमि में तेज हो सकती हैं.

मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे मौसम के प्रति सतर्क रहें क्योंकि 21 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे अंदरूनी जिलों में दोपहर या शाम के समय अचानक मौसम बदल सकता है.

आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान

अगले 4-5 दिनों तक उत्तराखंड के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा गिरावट आने की संभावना नहीं है. मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती रहेगी, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट बारिश का क्रम जारी रहेगा. 24 अप्रैल की रात से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसका असर पूरे राज्य में देखने को मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चारधाम यात्रियों के लिए IMD की सलाह

मौसम विभाग ने चारधाम यात्रियों को 'सचेत' और 'मौसम' ऐप के जरिए लगातार अपडेट रहने को कहा है. प्रशासन द्वारा जियो-टार्गेटेड एसएमएस अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं. चूंकि 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, ऐसे में इन दो दिनों के लिए राहत की बात यह है कि मौसमी गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी. पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए रात के समय यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. अपने साथ जरूरी दवाइयां, ग्लूकोज और गर्म कपड़े जरूर रखें.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा के लिये हिमालय का सीना चीर बनी नई राह! घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन