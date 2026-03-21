देहरादून में डेढ़ दिन तक बरसता रहा आसमान, आज भी 8 जिलों में बारिश का अलर्ट, बर्फ से ढके चारों धाम, जानें कब होगा मौसम साफ?

Uttarakhand Weather Update 21 March 2026: उत्तराखंड में मौसम फिर करवट ले चुका है. प्रदेश में इन दिनों कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश शुक्रवार देर रात तक जारी रही. करीब 28 घंटे तक लगातार हुई बारिश ने पूरे प्रदेश में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. देवभूमि के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी और नैनीताल जिले में आज हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं. बद्रीनाथ-केदारनाथ समेत चारों धाम बर्फ से ढके हुए हैं.

बरसता रहा आसमान, पहाड़ों में भारी बर्फबारी

देहरादून में शुक्रवार को पूरा दिन मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा. इस दौरान शहर में 30 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. लगातार बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हुआ. उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बर्फबारी हुई. वहीं निचले इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है. कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं.

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तापमान में भारी गिरावट, मार्च में लौटी ठंड

लगातार बारिश के चलते प्रदेशभर में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. टिहरी में तापमान में करीब 14 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जबकि देहरादून में पारा सामान्य से करीब 10 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया.

जानिए तापमान का हाल

शुक्रवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उधम सिंह नगर में अधिकतम 22.0 और न्यूनतम 15.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि मुक्तेश्वर में अधिकतम 6.9 और न्यूनतम 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

लौटी ठंड, निकले फिर से गर्म कपड़े

लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है. लोगों ने पैक किए हुए गर्म कपड़े फिर से बाहर निकाल लिए हैं. मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि उत्तराखंड में 25 मार्च तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है.

सावधानी बरतने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की गी है. पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी रखें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

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