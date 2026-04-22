Uttarakhand Weather: धूप से बेहाल दून, पहाड़ों में बरसेंगे मेघ! उत्तरकाशी और चमोली के लिए बारिश का अलर्ट, 27 अप्रैल तक बदलेगा मिजाज

Uttarakhand Weather Update 21 April 2026: उत्तराखंड में मौसम की लुका-छिपी का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है. जहां एक तरफ चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, वहीं मौसम विभाग ने 27 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट दिया है. 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं. राहत की बात यह है कि इन दो दिनों में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन 24 अप्रैल से सक्रिय होने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम में फिर बदलाव ला सकता है. इस बदले मौसम के कारण ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में शाम होते ही ठंडक बढ़ जाएगी, जबकि निचले इलाकों में दिन भर की तपिश रातों को भी गर्म बनाए रखेगी.

आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम

22 और 23 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 24 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से करवट लेगा. उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का अनुमान है तो वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में तपती गर्मी और लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे. पहाड़ों में जहां बिजली कड़कने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, वहीं मैदानी जिलों के बाशिंदों को फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आने वाले 27 अप्रैल तक राज्य में मौसम के मिजाज में बड़े बदलाव होने की संभावना है. इस मौसमी उथल-पुथल के पीछे मुख्य कारण हिमालयी क्षेत्रों में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता है.

देहरादून से हरिद्वार तक चिलचिलाती धूप रहेगी

देहरादून से लेकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर तक, चिलचिलाती धूप रहेगी. आने वाले चार-पांच दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा सुधार होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि तापमान में एक-दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

24 से करवट लेगा मौसम

24 अप्रैल से मौसम फिर से सक्रिय होगा. जिसके बाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की वापसी होगी. जबकि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 25 अप्रैल को इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम वर्षा और गर्जना के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है.

तपेगा देहरादून, हरिद्वार

मैदानी जिलों की स्थिति पहाड़ों से बिल्कुल अलग रहने वाली है. जहां पहाड़ों में बादल बरसेंगे, वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में सूरज के तेवर तल्ख बने रहेंगे. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक इन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है.

जानिए आने वाले दिनों का हाल

मौसम विभाग की मानें तो 26 अप्रैल को भी राहत के आसार कम हैं. इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है. हालांकि, मैदानी जिलों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा. 27 अप्रैल को मौसम एक बार फिर बदलेगा. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. राज्य के बाकी जिलों में इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा. अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आएगी.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!