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UttarakhandUttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, जानिए आज पहाड़ से लेकर मैदान तक का क्या है हाल?

Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, जानिए आज पहाड़ से लेकर मैदान तक का क्या है हाल?

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में 3300 मीटर से ऊपर मौसम खराब रहेगा. जानिए ताजा अपडेट

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:34 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 22 March 2026: उत्तराखंड में मौसम आज मेहरबान है. इन दिनों कई जिलों में मौसम बेहद खराब था, लेकिन आज 22 मार्च रविवार को मौसम का नर्म रुख देखने को मिलेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुल पांच पहाड़ी जिलों में बारिश, बर्फबारी और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है. 

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग के मुताबिक, 23 मार्च सोमवार को मौसम एक बार फिर करवट लेगा और राज्य के पांच पहाड़ी जिलों समेत अन्य पर्वतीय जिलों में भी बारिश, बर्फबारी और बिजली चमकने का सिलसिला जारी रहेगा. विभाग का कहना है कि आज उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाएगा. जिसकी वजह से पांच सीमांत जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में या 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमक सकती है. 

आज कितना रहेगा तापमान?
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के अन्य आठ जिलों में मौसम शुष्क और सुहाना रहेगा. आज पांच पहाड़ी जिलों में मौसम खराब रहने से तापमान में गिरावट आएगी. देहरादून का अधिकतम तापमान 24 डिग्री से बढ़कर 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से बढ़कर 13 डिग्री रहेगा. जबकि, पंतनगर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने वाला है. मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से बढ़कर 5 डिग्री रहेगा.

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शनिवार को कैसा था मौसम?
अब अगर शनिवार के मौसम की बात करें तो कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3000 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकते का अलर्ट जारी हुआ था. जबकि, देहरादून, टिहरी और नैनीताल में कहीं-कहीं बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी जारी हुई थी. अन्य जिलों में मौसम साफ था. 

पहाड़ों पर जाने वाले ध्यान दें
इस मौसम में अगर कोई पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग कर रहा है या जो लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं. उनके लिए 3300 मीटर से निचले इलाकों में मौसम बेहद शानदार रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए आपको अपने प्लान को स्थगित करने की आवश्यकता है. सुबह और शाम तापमान में गिरावट आएगी. जिसकी वजह से गर्म कपड़े पहनना होगा, वरना पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाएं स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगी.
  
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