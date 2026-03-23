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UttarakhandUttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें पहाड़ से मैदान तक कैसा रहेगा मौसम

Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें पहाड़ से मैदान तक कैसा रहेगा मौसम

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम बदला हुआ है. IMD ने सोमवार को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में 3300 मीटर से ऊपर मौसम खराब रहेगा. जानिए ताजा अपडेट

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:46 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 23 March 2026: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अभी भी कायम है.  ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी रहती है, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बादल छाए रहने की स्थिति बन सकती है. उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है.

कैसा है मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में  23 मार्च को तेज बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तराखंड के जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें देहरादून, नैनीताल चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग शामिल हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाएगा. जिसकी वजह से 5 सीमांत जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में या 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमक सकती है.  

जानिए कितना रहेगा राजधानी दून का तापमान?
इस दौरान लोगों को बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है. इतना ही नहीं फिर 27 से 29 मार्च तक एक बार फिर से बारिश कहर बरपाएगी. वहीं, आज देहरादून में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

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केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी
केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरी केदार घाटी सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 25 मार्च के बीच पहाड़ों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा. 

बना रहेगा तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव
मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मसूरी, नैनीताल और मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री और न्यूनतम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.  

पहाड़ों पर जाने वाले ध्यान दें
इस मौसम में अगर कोई पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग कर रहा है या जो लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं. उनके लिए 3300 मीटर से निचले इलाकों में मौसम बेहद शानदार रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए आपको अपने प्लान को स्थगित करने की आवश्यकता है. सुबह और शाम तापमान में गिरावट आएगी. जिसकी वजह से गर्म कपड़े पहनना होगा, वरना पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाएं स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगी.

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