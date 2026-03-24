Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के इन 5 जिलों में बरसेंगे बादल! तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार से कांपा प्रदेश, जानें IMD का अपडेट

Uttarakhand Weather Update 24 March 2026: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड अभी भी कायम है. राज्य के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है. वहीं 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी का अलर्ट है.

उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा?

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 26 मार्च से 29 मार्च के बीच मूसलाधार बारिश की अलर्ट जारी किया गया है. आज जिन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उनमें नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग शामिल हैं. देहरादून में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो जाएगा. जिसकी वजह से 5 सीमांत जिलों में या 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमक सकती है.

आने वाले दिन में मौसम का हाल

27 मार्च को उत्तराखंड कहीं-कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज, बिजली चमकने और 30 से 50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

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केदारनाथ धाम में बर्फबारी

केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरी केदार घाटी सफेद बर्फ की चादर में ढकी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल पहाड़ों में कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा रहेगा

तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव बना रहेगा

मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मसूरी, नैनीताल और मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री और न्यूनतम 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

पहाड़ों पर जाने वाले ध्यान दें

इस मौसम में अगर कोई पहाड़ों पर जाने की प्लानिंग कर रहा है या जो लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं. उनके लिए 3300 मीटर से निचले इलाकों में मौसम बेहद शानदार रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए आपको अपने प्लान को स्थगित करने की आवश्यकता है. सुबह और शाम तापमान में गिरावट आएगी. जिसकी वजह से गर्म कपड़े पहनना होगा, वरना पहाड़ों से चलने वाली सर्द हवाएं स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगी.

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