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उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम?

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम ने दो अलग-अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं,एक तरफ मैदानों में तपती गर्मी का कहर, तो दूसरी ओर पहाड़ों में बारिश और ठंडक का अहसास करा रही है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:31 AM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम ने दो अलग-अलग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं. जहां मैदानी जिलों में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम....

40°C तक पहुंचा तापमान
उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर साफ दिख रहा है, जहां हरिद्वार, रुद्रपुर और काशीपुर का तापमान 40°C से ऊपर पहुंच गया है. मैदानी इलाकों में तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पर्वतीय जिलों का मौसम
आज यानी शनिवार को पर्वतीय जिलों में मौसम कुछ राहत देने वाला रह सकता है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. 

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देहरादून का आज कैसा रहेगा मौसम
देहरादून में आज मौसम शुष्क और साफ रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 20°C के आसपास रहने का अनुमान है. दिनभर गर्मी का असर बना रहेगा, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पानी पीते रहने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.  चारधाम यात्रा क्षेत्रों में मौसम मैदानी इलाकों से अलग रहेगा. केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बादल छाए रहने, हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड का एहसास बना रहेगा. 

उत्तराखंड में मौसम का दोहरा मिजाज
राज्य के प्रमुख शहरों में तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. मैदानी इलाकों जैसे हरिद्वार, काशीपुर और रुद्रपुर में तापमान 40°C के आसपास बना हुआ है, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 25°C से 29°C के बीच है, जो मौसम में विविधता को दर्शाता है.

अगले तीन दिनों का मौसम
अगले तीन दिनों का पूर्वानुमान बताता है कि 26 से 28 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक जारी रह सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी और शुष्क मौसम का प्रभाव बना रहेगा. कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन तापमान में ज्यादा गिरावट की संभावना कम है.

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