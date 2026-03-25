Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

Uttarakhand Weather Update 25 March 2026: उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है. जहां पर्वतीय इलाकों में बारिश और ठंड का असर है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के चलते गर्मी महसूस होने लगी है. मौसम विज्ञान केंद्र की मानें तो 27 मार्च तक उत्तराखंड का मौसम ऐसा ही रहने वाला है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं. जिसकी वजह से इन इलाकों में ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है. इतना ही नहीं 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो सकता है. इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बनी रहेगी. साथ ही तापमान में गिरावट आ सकती है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 27 मार्च तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा. पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जबकि मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम और धूप का असर जारी रहेगा. विभाग की मानें तो मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप खिलने से तापमान में इजाफा हो सकता है. दिन में गर्मी बढ़ेगी, जबकि सुबह और शाम का मौसम सुहावना बना रहेगा.

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मंगलवार को कैसा था मौसम?

पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है. जिसकी वजह से इस इलाके में ठंड महसूस हो रही है. मसूरी और धनोल्टी के आसपास भी शाम के वक्त तेज बौछारें पड़ीं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. देहरादून समेत अन्य मैदानी जिलों में मौसम शुष्क है.

रिपोर्ट्स की मानें तो मंगलवार को देहरादून में सुबह से चटक धूप खिली रही, हालांकि हल्की हवाओं के चलते गर्मी का असर ज्यादा महसूस नहीं हुआ. सुबह और शाम के समय हल्की ठंड अभी भी बनी हुई है. आज देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने के आसार नहीं हैं.



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