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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट; 31 मार्च तक ऐसा रहेगा हाल

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. यहां कहीं धूप तो कहीं बादल-बारिश और बर्फबारी हो रही है. आज भी पांच पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है. जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:35 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 26 March 2026: उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेते हुए नजर आ रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, आज राज्य के पांच पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार दिख रहे हैं.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
जिन जनपदों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, उनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है. वहीं मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. पर्वतीय जनपदों में 31 मार्च तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना दिख रही है. इस दौरान बीच-बीच में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की स्थिति जारी रह सकती है. 

शुक्रवार को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आज पांच सीमांत जिलों के अलावा अन्य पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है. आज मैदानी क्षेत्र में निकलने वाली धूप में गर्माहट नहीं होगी. 27 मार्च को उत्तराखंड के इन्हीं पांच सीमांत पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से माध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. 

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जबकि, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा जैसे अन्य पहाड़ी जिलों में भी हल्की से हल्की बारिश, बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्र में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन पहाड़ों से टकराकर वापस आने वाली हवाएं मौसम का मिजाज बिगाड़ेंगी. 

कैसा है तापमान का हाल?
पिछले दिनों देहरादून में बारिश हुई. जिसके बाद मौसम शुष्क हो गया है. जहां दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है, वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बनी हुई है. बेशक दिन में तेज धूप गर्मी का एहसास दिला रही है, लेकिन बीच-बीच में चलने वाली ठंडी हवाओं से लोगों को राहत भी मिल रही है. अब अगर बात करें तापमान की तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अभी अधिकतम तापमान सामान्य है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी
मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक-दो दिनों में कुछ जगहों पर तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है, जबकि अगले 2-3 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इन दिनों मौसम में जो बदलाव हो रहे हैं, उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. कभी सर्दी तो कभी गर्मी से वायरल संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं. अस्पतालों में गले में दर्द, खराश और सूजन जैसी समस्याओं से जुझ रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.
  
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