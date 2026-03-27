सावधान! रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ झमाझम बरसेंगे बादल, 31 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज

Uttarakhand Weather Update 27 March 2026: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 27 मार्च, शुक्रवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में सर्दी बनी हुई है.

उत्तराखंड में कैसा रहने वाला है मौसम

27 मार्च को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड के 5 सीमांत पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से माध्यम बारिश और बर्फबारी होगी तो वही अन्य पहाड़ी जिलों टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा आदि में भी हल्की से हल्की बारिश, बर्फबारी का दौर जारी रहेगा.

मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा. लेकिन पहाड़ों से टकराकर वापस आने वाली हवाएं मौसम खराब रहने का एहसास करा देंगी. 3300 मीटर से निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का एहसास चलने वाली हवाओं में रहेगा.

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ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. 3300 मीटर और उससे ज्यादाऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. पर्वतीय जनपदों में 31 मार्च तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना दिख रही है. इस दौरान बीच-बीच में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की स्थिति जारी रह सकती है.

कैसा है तापमान का हाल?

पिछले दिनों देहरादून में बारिश हुई. जिसके बाद मौसम शुष्क हो गया है. जहां दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी महसूस हो रही है, वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बनी हुई है. बेशक दिन में तेज धूप गर्मी का एहसास दिला रही है, लेकिन बीच-बीच में चलने वाली ठंडी हवाओं से लोगों को राहत भी मिल रही है. अब अगर बात करें तापमान की तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अभी अधिकतम तापमान सामान्य है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में उतार-चढ़ाव हो रहा है.

ट्रैकिंग के शौकीन ध्यान दें

बीते 20 दिनों से उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण रास्ते फिसलन वाले हो गए हैं. ऐसे मौसम में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करना अपनी जान को जोखिम में डालना है इसलिए पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाने का अपना प्लान बदल दें या टाल दें.