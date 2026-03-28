Uttarakhand Weather: कहीं धूप तो कहीं बर्फबारी...उत्तराखंड के इन जिलों में आंधी-तूफान संग झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

Uttarakhand Weather Update 28 March 2026: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 28 मार्च, शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. आज उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं. कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है. वहीं, मैदानी इलाकों में तेज धूप निकल रही है जिससे तापमान बढ़ने लगा है. हालांकि बीच-बीच में आंशिक बादल मंडराने से गर्मी से राहत भी मिल रही है. मौसम विभाग ने 30 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं.

आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम?

आज 28 मार्च शनिवार वीकेंड के पहले दिन मौसम ने फिर से अपने मिजाज में बदलाव किया है. आज उत्तराखंड के पांच पहाड़ी जिलों की ऊंची चोटियों पर बारिश और गर्जन के साथ बर्फबारी होगी, जबकि अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और सुहाना रहने वाला है. शनिवार को उत्‍तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्‍वर और पिथौरागढ़ में हल्‍की बारिश देखी जा सकती है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार को पहाड़ क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात होने के आसार हैं. बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मौसम शुष्क रहेगा. देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप खिली रही. दोपहर के समय आंशिक बादल छा गए जिससे गर्मी से राहत मिली.

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ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

3300 मीटर और उससे ज्यादाऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. पहाड़ी जिलों में 31 मार्च तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना दिख रही है. इस दौरान बीच-बीच में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की स्थिति जारी रह सकती है.

मौसम की उठापटक कब तक जारी रहेगी?

मौसम विभाग के अनुसार, 2 अप्रैल तक उत्‍तराखंड के अलग अलग इलाकों में मौसम का उलटफेर चलता रहेगा. अलग अलग जिलों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

जानिए कल के तापमान का हाल

मसूरी और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है. राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है जबकि न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है. बात करें शुक्रवार को मसूरी और आसपास के इलाकों की तो दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदल गया और हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने लगी. अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया.

मैदानी इलाकों में मौसम शुष्‍क

देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि बीच-बीच में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इससे गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिलने की भी उम्मीद है।

पहाड़ पर जाने से पहले ट्रैकिंग के शौकीन ध्यान दें

बीते 20 दिनों से उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण रास्ते फिसलन वाले हो गए हैं. ऐसे मौसम में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करना अपनी जान को जोखिम में डालना है इसलिए पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाने का अपना प्लान बदल दें या टाल दें.

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