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Uttarakhand Weather: उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का 'येलो अलर्ट', जानें देहरादून से चमोली तक का आज का वेदर अपडेट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है.  पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है. हालांकि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव आने के आसार हैं. जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट...

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:45 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 29 March 2026: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 20 मार्च, रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडरा रहे हैं. कहीं-कहीं हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है. पर्वतीय जिलों में रविवार को कहीं-कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं वहीं, मैदानी इलाकों में तेज धूप निकल रही है जिससे तापमान बढ़ने लगा है.

उत्तराखंड में आज का मौसम
उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से अगले कई दिनों तक आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में हल्की बारिश के ओलावृष्टि का अलर्ट है. कई हिस्सों पर बर्फबारी का अनुमान है. हालांकि, मैदानी जिलों में आंशिक तौर पर बादलों के छाए रहने के अलावा बारिश को लेकर अलर्ट नहीं है. वहीं, देहरादून में आसमान साफ रहेगा. हालांकि आंशिक बादल भी छा सकते हैं.

देहरादून में चटख धूप
शनिवार को देहरादून में सुबह से ही चटख धूप खिली रही जिसकी वजह से काफी गर्मी भी महसूस हुई. हालांकि दोपहर के बाद आंशिक बादल मंडराने लगे जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली.

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ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
3300 मीटर और उससे ज्यादाऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. पहाड़ी जिलों में 31 मार्च तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना दिख रही है. इस दौरान बीच-बीच में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की स्थिति जारी रह सकती है. 

 कब तक जारी रहेगी मौसम की उठापटक?
मौसम विभाग के अनुसार, 2 अप्रैल तक उत्‍तराखंड के अलग अलग इलाकों में मौसम का उलटफेर चलता रहेगा. अलग अलग जिलों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है.  इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं.  

पहाड़ पर जाने से पहले ट्रैकिंग के शौकीन ध्यान दें
बीते 20 दिनों से उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण रास्ते फिसलन वाले हो गए हैं. ऐसे मौसम में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करना अपनी जान को जोखिम में डालना है इसलिए पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाने का अपना प्लान बदल दें या टाल दें.

सावधान! रुद्रप्रयाग समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ झमाझम बरसेंगे बादल, 31 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज

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