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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, आंधी, तेज हवाएं और बारिश ने बढ़ाई चिंता, IMD का अलर्ट

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज अप्रैल की शुरुआत में अचानक बदल गया है। आज, 3 अप्रैल शुक्रवार को राजधानी देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 03, 2026, 12:11 PM IST
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Uttarakhand Weather Today: देवभूमि उत्तराखंड में अप्रैल की शुरुआत के साथ राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अलर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल खराब मौसम से राहत मिलने वाली नहीं है. तेज हवाएं, आंधी और बारिश ने राज्यभर में मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

राजधानी और पर्वतीय जिलों में बारिश 
3 अप्रैल शुक्रवार को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 3500 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है, जबकि मैदानी जिले उधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहेगा.

पहाड़ी जिलों में मौसम खराब 
मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है. टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में भी आंशिक बादल और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 7 मार्च से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही हैं. यह ठंड और मौसम खराब होने की स्थिति को और बढ़ा रहा है.

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4 अप्रैल का पूर्वानुमान
वीकेंड के पहले दिन 4 अप्रैल शनिवार को राज्य के अधिकांश पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. ऊंची चोटियों पर बर्फबारी 3300 मीटर से ऊपरी इलाकों में रहने की संभावना है.  वहीं 4 अप्रैल को देहरादून मोकमपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहेगा. आसमान में आंशिक काले बादल, तेज हवाएं, बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है.

मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा का मौसम
मुक्तेश्वर में अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने वाला है, अल्मोड़ा में अधिकतम 26 और न्यूनतम 11 डिग्री. दोनों क्षेत्रों में आंशिक बादल, बारिश और धूल भरी आंधी की चेतावनी है.  बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के ठंडे और खराब होने के कारण स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है. घर से निकलते समय छाता और रेनकोट साथ रखें, तेज हवाओं और बारिश से बचाव के लिए सतर्क रहें. 

और पढे़ं:  यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर, 50 जिलों में गरज-चमक संग 'तूफानी' बारिश के आसार, फौरन जानिए आपके शहर के वेदर का हाल
 

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