Uttarakhand Weather: पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश, उत्तरकाशी समेत इन जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पहाड़ी जिलों में जहां बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में बादलों का डेरा और हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं. जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट...
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Uttarakhand Weather Update 30 March 2026: उत्तराखंड में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है. हरिद्वार समेत उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह खराब है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार आज हफ्ते के पहले दिन 30 मार्च सोमवार को उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी जिलों तक मौसम पूरी तरह से खराब रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और बारिश के आसार हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने और अंधड़ चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है. दून में हल्की बादलों के बीच हल्की बूंदाबांदी से पारे में गिरावट दर्ज की गई.
आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम
आज 30 मार्च सोमवार को उत्तराखंड के पांच सीमांत जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अनेक स्थानों पर 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से माध्यम बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा शेष पहाड़ी जिलों में भी हल्की से माध्यम बारिश और बर्फबारी 3300 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने की पूरी संभावना है. मैदानी इलाकों की बात करें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में भी बारिश का दौरा गर्जन के साथ जारी रहने वाला है. उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम खराब रहने का सिलसिला मार्च 2026 के आखिरी दिन 31 मार्च मंगलवार को भी रहने वाला है यानी मार्च की विदाई इसी खराब मौसम के साथ होगी.
कल कैसा था मौसम
उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीते 29 मार्च रविवार को राज्य के सभी जिलों में मौसम खराब बना हुआ था. पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर 3300 मीटर से ज्यादा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था जबकि शेष जिलों में भी मौसम खराब बना हुआ था.
रविवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल मंडराते रहे. कहीं-कहीं हल्की वर्षा भी हुई, जिससे पारे में भी करीब दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई
हल्की से मध्यम वर्षा
पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गर्जन होने की संभावना है. इसके साथ ही 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. मौसम विभाग ने सुरक्षित रहने और ट्रैकिंग/पर्यटन में सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके अलावा राज्य के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के आसार हैं
जानिए तापमान का हाल
देहरादून, 27.4, 18.8
ऊधमसिंह नगर, 32.8, 15.4
मुक्तेश्वर, 21.6, 9.2
नई टिहरी, 16.5, 9.6
पहाड़ पर जाने से पहले ट्रैकिंग के शौकीन ध्यान दें!
बीते 20 दिनों से उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण रास्ते फिसलन वाले हो गए हैं. ऐसे मौसम में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ट्रैकिंग करना अपनी जान को जोखिम में डालना है इसलिए पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जाने का अपना प्लान बदल दें या टाल दें.