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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में 31 मार्च को आंधी-तूफान के आसार, पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठंडक, सावधान रहें लोग!

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पहाड़ी जिलों में जहां बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज तूफान चलने का येलो अलर्ट जारी किया है. जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट...

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:47 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 31 March 2026: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज गरज-चमक के साथ बारिश और अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है.  वहीं 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है. वहीं कल यानी 1 अप्रैल को मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा लेकिन 5 सीमांत जिलों में खराब मौसम का सिलसिला जारी रहेगा. 

आज कैसा है उत्तराखंड का मौसम?
उत्तराखंड में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है.  खराब मौसम का दौर मार्च महीने के आखिरी दिन यानी 31 मार्च मंगलवार को भी रहने वाला है. बीते 7 मार्च से उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश, बर्फबारी और आकाशीय बिजली चमकने का सिलसिला चल रहा है. मार्च 2026 की विदाई इसी खराब मौसम के साथ होगी, लेकिन अप्रैल का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा. मुक्तेश्वर में आज बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और निचले इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है.

देहरादून में धूप-बादल के बीच बढ़ी उमस
सोमवार को देहरादून और आसपास के इलाकों में दिनभर धूप और बादलों का आना-जाना लगा रहा. हालांकि, दिन के समय गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया. बीच-बीच में घने बादल छाने से बारिश के आसार बने, लेकिन बारिश नहीं हुई.

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बर्फबारी का अलर्ट
31 मार्च मंगलवार को राज्य के सभी पर्वतीय इलाकों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, मंसूरी आदि में गर्जन के साथ बारिश का मौसम रहेगा. मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में 3500 मीटर से ऊपर बर्फबारी की चेतावनी जारी की है.

कब बदलेगा मौसम
अप्रैल की शुरुआत से ही उत्तराखंड में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा. 1 अप्रैल बुधवार को मौसम का यह मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है. मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खराब मौसम से निजात मिलने वाली है. 

जानिए तापमान का हाल
पहाड़ों से लेकर मैदान क्षेत्र तक हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज 31 मार्च मंगलवार को देहरादून मोकमपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से घटकर 18 डिग्री रहने वाला है. पंतनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से बढ़कर 34 डिग्री रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से बढ़कर 18 डिग्री रहने वाला है. टिहरी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री से घटकर 23 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से बढ़कर 10 डिग्री रहेगा.

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