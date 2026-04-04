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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव, 7 जिलों में ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, बर्फबारी की भी चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ गया है. पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और बारिश के आसार दिख रहे हैं. मौसम में बदलाव से तापमान में मामूली गिरावट आई है. जानिए मैदानी इलाकों के मौसम का ताजा हाल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:49 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 4 April 2026: उत्तराखंड में मौसम ने पलटी मार दी है. पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और बारिश के आसार दिख रहे हैं. मौसम में बदलाव से तापमान में मामूली गिरावट आई है. इस बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला-बदला ही रहने वाला है.
 
कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज उत्तराखंड के सात जिलों में ओलावृष्टि, अंधड़ और आकाशीय बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. राज्य के अन्य जिलों में भी गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आज देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है. 

अंधड़ चलने को लेकर आरेंज अलर्ट 
इतना ही नहीं मौसम विभाग ने कहीं-कहीं 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है. अन्य जिलों में भी गरज के साथ बौछारें और तेज हवाएं चलने की आशंका है. शुक्रवार को देहरादून समेत आस पास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल अपना डेरा डाले दिखे. घने बादलों के बीच दिनभर बारिश के आसार दिखे. मौसम विभाग का कहना है कि 4 अप्रैल उत्तराखंड के पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर मौसम का दायरा 200 मीटर नीचे खिसक जाएगा. यानी पहाड़ी जिलों में अब 3300 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है.

5 अप्रैल को उत्तराखंड में खराब मौसम का दायरा पूरे उत्तराखंड तक फैल जाएगा. उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 3300 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी. वहीं मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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जानिए तापमान का हाल
मसूरी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश भी हुई. ऊंचाई वाले इलाकों में भी कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई. हालांकि, शाम को देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में धूप खिल गई, लेकिन रात को मध्यम हवाएं चली और लोगों को उमस से राहत मिली. अब अगर तापमान की बात करें तो शनिवार को देहरादून मोकमपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से घटकर 29 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री से घटकर 17 डिग्री रहने वाला है. पंतनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री से घटकर 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने वाला है.

इसके अलावा मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री से घटकर 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से बढ़कर 11 डिग्री रहने वाला है. टिहरी में अधिकतम तापमान 23 डिग्री से घटकर 21 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से बढ़कर 12 डिग्री रहेगा.
 
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