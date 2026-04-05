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Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मूड खराब, पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में तेज हवाओं संग बारिश की चेतावनी

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में गरज-चमक संग बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई जिलों में तेज हवाएं भी चलेंगी. जानिए अगले  कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:55 AM IST
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Uttarakhand Weather Update 5 April 2026: उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह बदल गया है. पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम खराब मूड में है. जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के आसार दिख रहे हैं, वहीं मैदानी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को खराब मौसम में सतर्कता बरतने की सलाह  दी है.  

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
मौसम में यह बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, रविवार को उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से खराब रहने वाला है. राज्य के सीमांत पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इतना ही नहीं 3300 मीटर से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने का अलर्ट भी जारी किया गया है. आज हवाओं के साथ बारिश होगी. जिसकी वजह से मौसम में ठंड महसूस होगी.

बारिश और गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पांच सीमांत जिलों के अलावा अन्य पर्वतीय जनपदों में भी हल्की से माध्यम बारिश और गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. जबकि, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में भी हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. अगर आज आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने साथ छाता या रेनकोट जरूर रखें.

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अगले  कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड में सोमवार को भी मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं होगा. 6 अप्रैल को राज्य के इन्हीं पांच सीमांत जिलों उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक हल्की से मध्यम बारिश और 3300 मीटर की ऊंची चोटियों या इससे ऊपर बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा अन्य आठ जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश हो सकती है. ऐसे में जो पर्यटक अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिला से लेकर मैदानी इलाकों में घूमने आना चाहते हैं, उन्हें अपने प्लान में बदलाव करना होगा.

जानिए तापमान का हाल
अब अगर उत्तराखंड के तापमान की बात करें तो रविवार को देहरादून मोकमपुर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा. आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रह सकता है. जबकि, पंतनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से घटकर 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से बढ़कर 17 डिग्री रहने वाला है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्र मुक्तेश्वर के तापमान में अधिकतम तापमान 22 डिग्री से घटकर 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से घटकर 09 डिग्री रहने वाला है. 

इसके अलावा टिहरी में अधिकतम तापमान 21 डिग्री से घटकर 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से घटकर 07 डिग्री रह सकता है. अल्मोड़ा क्षेत्र में अधिकतम तापमान 24 डिग्री से घटकर 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से बढ़कर 12 डिग्री रहेगा.  

यह भी पढ़िए: चारधाम यात्रा के लिये हिमालय का सीना चीर बनी नई राह! घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, जानें कब से फर्राटा भरेंगे वाहन

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